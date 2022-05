Gangga Hingga Rendy Pandugo Semarakkan BNI Java Jazz On The Move

UNTAIAN pergelaran BNI Java Jazz On The Move (JJOTM) 2022 menumbuhkan harapan besar bagi musisi Indonesia, keinginan ini begitu diutarakan gamblang atas kesuksesan dari event JJOTM.

Gangga dan Rendy Pandugo, yang datang meriahkan JJOTM mengungkapkan pandangannya terhadap kerennya pre event ini sebelum masuk dan menyambut main event dari Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2022, pada 27 - 29 Mei 2022.

Menurut mereka, JJOTM tahun ini memberikan kepastian. Selain itu, para musikus Tanah Air diekspos ke blantika musik mancanegara, dengan acara BNI ini.

“Harapannya, tentunya BNI terus bikin festival yang bantu musisi-musisi Indonesia, musisi baru, dan talenta-talenta muda agar memberikan semangat sehingga musiknya bisa dikenal banyak orang, gak cuman di Indonesia melainkan di luar negeri juga,” kata Gangga

Hanya informasi, keduanya tampil mengisi JJOTM di Grand Galaxy Park Bekasi, Sabtu (7/5). Annually atau setiap tahunnya, JJOTM selalu digelar setiap weekend di berbagai area berbeda di Jabodetabek.

Penampilan Gangga yang memeriahkan BNI Java Jazz On The Move (JJOTM) 2022 di Grand Galaxy Park Bekasi, Sabtu (7/5).

Seketika, pelantun lagu “Blue Jeans” tersebut tak sabar (excited) menunggu giliran dia tampil pada BNI Java Jazz Festival 2022, pada akhir Mei ini.

Baca juga: BNI Java Jazz On The Move Redakan Kerinduan Fans Pada Suara Endah N Rhesa

“Perasaannya kaget, karena emang dadakan banget, BNI bikin kejuatan yang bisa dibilang luar biasa banget. Nggak nyangka sekali diundang BNI Java Jazz Festival 2022 dan dikasih kepercayaan buat nyanyi disana, gak akan sia-siakan kesempatan ini sih,” papar Gangga.

Di sini, Gangga menyihir penonton BNI JJOTM lewat deretan hits lainnya, di antaranya dengan tembang Journey On September, It’s Always Love You, Whiskey Bottle, Waiting For You, This Love Will Never End, dan masih banyak lagi.

Setali tiga uang, penyanyi Rendy Pandugo mengapresiasi inovasi perhelatan BNI JJOTM usai redanya pandemi covid-19.

“BNI Java Jazz Festival selalu jadi festival favorit gue dan always seneng bisa hadir di event-nya ini,” ujar Rendy

Yang menarik, menurut Rendy, tidak hanya untuk mengenalkan musisi yang sedang in atau lagi populer, melainkan BNI JJOTM juga membantu memperkenalkan musikus baru ke permukaan.

“Harus diakui dengan adanya BNI Java Jazz Festival, kita jadi melek siapa yang sekarang bagus dan siapa yang sekarang baru, siapa sekarang yang memang enak untuk didengerin. BNI Java Jazz Festival membantu itu, jadi secara otomatis musisi tanah air dibantu dan diperlihatkan ke permukaan,” tegas Rendy.

“Semoga BNI Java Jazz Festival akan tetap ada seterusnya dan ada talent-talent baru juga setiap tahunnya,” tambah Rendy.

Adapun Rendy Pandugo menyapa penggemar dengan berbagai lagu hits-nya yaitu I Don't Care, Don't Call Me, dan lainnya sembari merayakan hari jadinya bersamaan acara BNI JJOTM kemarin.

Nah, jangan sampai ketinggalan! Karena untuk semua informasi promo BNI, khususnya untuk pembelian tiket BNI Java Jazz Festival 2022 dapat diakses melalui tautan disini https://m.bnizona.com/events/view/7031. (RO/OL--09)