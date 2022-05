Vega Hotel Gading Serpong Tawarkan Promo Staycation Idul Fitri 2022

BERKUMPUL bersama keluarga, silaturahmi dan makan bersama saat Lebaran sudah menjadi tradisi masyarakat, khususnya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Memasuki libur Lebaran, Vega Hotel Gading Serpong menawarkan promo 'Stay On Ied' hanya dengan Rp590.000,-net per kamar per malam. Ini sudah termasuk dengan sarapan untuk 2 orang dewasa dan juga akses masuk ke fasilitas publik hotel. Penawaran ini berlaku pada 2-8 Mei 2022 dengan minimum pemesanan 2 malam.

Vega Hotel Gading Serpong yang bernuansa modern berlokasi di pusat distrik bisnis Gading Serpong, Tangerang. Lokasi yang ideal untuk wisatawan bisnis, rekreasi, dan keluarga.

Hotel ini menawarkan fasilitas ukuran kamar yang cukup besar yaitu 24 meter persegi dan seluruh kamar dilengkapi dengan balkoni, serta juga terdapat kolam renang semi olympic yang dapat membuat libur Lebaran dengan keluarga semakin berkesan. Hotel ini dapat ditempuh hanya 45 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Selain itu Vega Hotel Gading Serpong juga memiliki promo Halal Bihalal dengan harga Rp115.000,- net per orang. Jangan lupa untuk memanfaatkan promo beli 5 (lima) gratis 1 (satu) berlaku kelipatan. Sehingga hanya dengan Rp95.000-an per orang pengunjung sudah dapat menikmati sajian all you can eat. Harga ini tentu merupakan harga yang cukup terjangkau untuk masyarakat, khususnya di area Gading Serpong Tangerang dan sekitarnya.

Paket lain yang ditawarkan yaitu 'Indonesian Culinary Feast'. Paket ini menawarkan pilihan berbagai menu hidangan asli Sunda dan Betawi yang disajikan secara eksklusif menggunakan 'Rantang' di Yugo Restaurant dengan harga Rp250.000,- net per paket. Sangat cocok untuk membuat acara kumpul bersama teman dan keluarga semakin berkesan.

“Para tamu tidak perlu khawatir dikarenakan seluruh staf VEGA Hotel Gading Serpong - Tangerang sudah dilengkapi dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Selama kegiatan, mereka akan menjalankan dan menerapkan seluruh prosedur yang ada,” ujar Evriansyah, GM Vega Hotel Gading Serpong.

Vega menjadi lifestyle hotel yang menggabungkan pengalaman serta mencerminkan ‘feeling a sense of place'. Hubungi kami di +62 21 2920 5999 atau kunjungi websites kami di www.parador-hotels.com untuk informasi lebih lanjut.

