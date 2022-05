'Purity in Comfort' Promo Menarik dari Avenzel Hotel di Bulan Mei

MOMEN libur Lebaran pastinya sangat dinanti-nantikan masyarakat luas. Staycation di hotel pun bisa menjadi pilihan kegiatan untuk berlibur.

Maka itu, Avenzel Hotel and Convention mengambil peluang ini, dengan memberikan penawaran spesial, khusus di bulan Mei.

Promo ini diberikan bagi masyarakat yang ingin berlibur atau sekedar menghabiskan waktu luang bersama keluarga dan orang-orang tercinta dengan menikmati fasilitas hotel yang tersedia.

Avenzel Hotel and Convention memberikan beberapa paket promo istimewa, diantaranya paket berlibur mulai dari harga 900.000/kamar/malam, sudah termasuk sarapan, makanan malam, pool, gym, whirlpool, dan mendapat harga khusus berlibur di The Hub (tempat wisata berkuda dan memanah), serta gratis akses menuju The Hub.

Selain itu, bagi masyarakat yang ingin melakukan Halal Bi Halal di hotel untuk makan siang atau makan malam, Avenzel Hotel and Convention menyediakan paket Halal Bi Halal di harga Rp180.000nett/orang hingga 15 Mei 2022.

Dengan mendapat potongan harga untuk 10 orang menjadi Rp1.500.000 nett, 20 orang dengan Rp2.700.000, dan 30 orang dengan Rp4.000.000.

Tak hanya promo tersebut, Avenzel Hotel and Convention juga menyediakan promo food and beverage. Di antaranya; Crazy Deals Rp85.000 nett makan siang sepuasnya dari pukul 14.00-14.45 WIB,

Buffet pay 3 get 4 Rp170.000 nett makan siang atau makan malam, Happy Tummy-coffee & cake/bread Rp50.000 nett, Weekend Gelato dengan berbagai pilihan rasa hanya Rp20.000 nett setiap Sabtu dan Minggu, Rainbow Macarons Rp80.000 nett, dan Saturday BBQ Buffet Rp 150.000 nett/pax.

Bagi Anda yang ingin melakukan kegiatan lainnya seperti ulang tahun, arisan, gathering, pertunangan, ataupun pernikahan, Avenzel Hotel and Convention juga memberikan penawaran terbaik.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Avenzel Hotel and Convention di 021 80610500, melalui whatsapp di 0811-1050-0112, DM Instagram @avenzelhotelandconvention atau melalui email ke info@avenzel-topotels.com. (RO/OL-09)