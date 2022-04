Silvia Kurniady Berbagi Cerita Mengenai Lini Perawatan Wajahnya

“NEVER give up, make it happen, nothing is impossible, and never take no for an answer” adalah nilai-nilai utama yang selalu dipegang teguh oleh pebisnis asal Indonesia, Silvia Kurniady.

Di tengah maraknya pandemi covid-19 yang mengubah berbagai aspek tatanan kehidupan dan membuat banyak momen ataupun rencana besar tertunda, bukanlah menjadi penghalang bagi Silvia untuk terus mengejar mimpi dan meraih kesuksesan.

Pada Mei 2021, ibu dua anak ini merilis brand kecantikannya sendiri, Hanna Glow.

Dalam wawancara ekslusif Tatler Indonesia, Silvia mengatakan bahwa lini perawatan wajahnya terinspirasi dari pengalaman pribadinya terhadap produk kecantikan asal Korea Selatan yang terbukti mampu mendukung performa dan mengatasi masalah kulit wajah yang dialaminya.

Seperti yang diketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini produk kecantikan dan perawatan wajah asal Negeri Gingseng menjadi favorit kebanyakan perempuan di dunia, termasuk Indonesia.

Tidak hanya menghadirkan berbagai inovasi kreatif pada kandungannya, produk-produk tersebut juga diformulasikan dengan bahan alami yang berfokus pada perbaikan kulit secara efektif.

Sesuai dengan namanya, yang diambil dari Bahasa Ibrani (Hanna) yang berarti “Grace” atau “Anugerah”, seluruh produk Hanna Glow dilengkapi dengan berbagai bahan natural sehingga dapat mendukung tampilan wajah alami yang sehat dan berseri.

Tidak hanya itu saja, skincare ini juga sangat aman dipakai oleh segala usia, termasuk ibu hamil dan menyusui.

Di tengah banyaknya brand kecantikan yang dapat ditemukan di pasaran, Hanna Glow tidak hanya menghadirkan produk perawatan wajah berkualitas premium, tetapi juga produk yang didasari teknologi mutakhir dan ilmu pengetahuan asal Korea.

“Menemukan formulasi terbaik untuk lini perawatan wajah kami merupakan salah satu tantangan terbesar. Setiap individu memiliki jenis dan masalah kulit yang berbeda-beda," jelas Silvia dalam keterangan pers, Sabtu (30/4).

"Oleh karena itu, kami terus berusaha dalam menemukan formulasi terbaik dan memberikan solusi tepat untuk mengatasai masalah pada semua jenis kulit,” ujar Silvia.

Berbeda dengan produk skincare Korea yang identik dengan rangkaian pemakaian rumit dan tahapan yang berlapis-lapis, Hanna Glow menawarkan seri perawatan menyeluruh hanya dengan tiga langkah mudah untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

"Hal ini tentunya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pengguna untuk tampil secara alami di tengah jadwal yang padat," tutur Silvia. (RO/OL-09)