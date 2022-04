Program IYOne Beri Siswa Indonesia Akselerasi ke Universitas di Selandia Baru

EDUCATION New Zealand, badan pemerintah Selandia Baru di bidang pendidikan internasional, berkolaborasi dengan TM College (IG @tmcollege_id->penting) menyelenggarakan webinar A Virtual Tour with New Zealand Universities untuk murid-murid SMA di Indonesia.

Naluri Bella Wati, Acting Market Manager Indonesia dan Malaysia dari Education New Zealand, menuturkan, webinar ini bertujuan untuk memperkenalkan program baru ke Seladia Baru.

Kondisi pandemi mengubah ekosistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Selandia Baru.

Hal ini yang mendorong terciptanya berbagai program untuk mendukung murid internasional yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri, langsung dari negara asalnya. Salah satunya adalah program International Year One (IYOne).

International Year One (IYOne) merupakan program pathway di mana murid yang telah lulus SMA atau telah menyelesaikan kelas 12 dapat belajar tahun pertama kuliah di Indonesia, tepatnya di TM College yang berlokasi di Jakarta Barat.

Setelah itu, mereka bisa menyelesaikan gelar sarjananya (tahun kedua dan ketiga) di universitas negeri yang ada di Selandia Baru

“Webinar ini diharapkan bisa menjadi tempat bagi murid-murid Indonesia untuk mengenal berbagai program yang ditawarkan Selandia Baru, sekaligus mendapatkan informasi secara langsung dari universitas yang hadir,” kata Naluri dalam keterangan pers terutlis, Jumat (29/4).

Program International Year One (IYOne) menawarkan jurusan bisnis dengan tiga kelas, yaitu Accounting & Finance, Business Management, dan Events Management.

Dalam sesi webinar ini, setiap universitas menjelaskan tentang kampus, program, dan silabus International Year One (IYOne)secara detail, termasuk bagaimana murid bisa berprogres dari TM College ke universitas di Selania Baru.

“Kamu dapat memulai tahun pertama Bachelor of Commerce di TM College, lalu melanjutkan tahun kedua hingga lulus ke University of Canterbury. Ada banyak jurusan yang dapat kamu pilih," kata Audrey.

"Selain itu, kamu dapat memilih double majors atau major & minors, misalnya jurusan major Accounting and minor Entrepreneurship, major Marketing and minor Business & Sustainability,” ujar Audrey.

Benefit lain dari program ini adalah persiapan dalam kelas kecil, sebelum murid ke universitas dengan kualitas tenaga pendidik internasional, serta kemampuan bahasa Inggris murid akan semakin terlatih dari sisi akademik.

Selain itu, tentunya dari segi biaya karena tahun pertama kuliah dapat dimulai di Indonesia. Jika tertarik, TM College membuka pendaftaran pada September 2022 dan menawarkan beasiswa sampai dengan 30%. (RO/OL-09)