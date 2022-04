BNI JJF Diramaikan Mikha Angelo dan Teddy Adhitia

PAGELARAN Musik Jakarta Internasional BNI Java Jazz Festival kembali dihelat di kawasan JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, pada 27-29 Mei 2022 mendatang. Untuk mulai menghidupkan euforia para pecinta Jazz, PT Java Festival Production menggelar BNI Java Jazz On The Move (JJOTM) di Lippo Mall Kemang (Sabtu, 23 April 2022), Mall of Indonesia (Minggu, 24 April 2022), dan Lippo Mall Puri Indah, Jakarta (Sabtu, 30 April 2022).

JJOTM menghadirkan sederet musisi tersohor untuk mengobati kerinduan masyarakat akan perhelatan BNI Java Jazz Festival antara lain Mikha Angelo dan Teddy Adhitya. Mikha mengapresiasi dukungan BNI yang telah kembali menghadirkan BNI Java Jazz Festival yang sempat absen tahun 2021 lalu.

"Thank you buat BNI. Senang ini show pertama aku, ini baru intronya. Aku juga nanti tampil di BNI Java Jazz Festival, semoga lebih keren. Aku senang karena musik bisa menghubungkan kita semua," ujarnya Mikha, Sabtu (23/4).

Teddy Adhitya juga antusias dengan perhelatan kembali BNI Java Jazz Festival. "Akhirnya ada lagi BNI Java Jazz Festival. Senang banget. Hari ini kecil-kecilan aja supaya pas BNI Java Jazz Festival pol-polan," katanya.

Rangkaian acara BNI Java Jazz On The Move masih akan berlanjut pada Minggu (24/4) di Mall of Indonesia dengan menghadirkan Rizky Febian serta Oslo Ibrahim. Pecinta Jazz juga bisa menyaksikan penampilan Endah n Rhesa dan Aditya Sofyan di Coffee Walk Mal Puri Indah pada Sabtu (30/4) mendatang.

Pada JJOTM, pecinta jazz bisa mendapatkan tiket daily pass dan special show BNI Java Jazz Festival dengan harga spesial dan membeli kartu BNI TapCash edisi khusus. Informasi promo BNI untuk pembelian tiket BNI Java Jazz Festival dapat diakses melalui tautan ini.

Sebagai bank yang telah Go Global, BNI kembali mendukung perhelatan festival musik Jakarta International BNI Java Jazz Festival (BNIJJF2022) di JiExpo Kemayoran, Jakarta, pada 27-29 Mei 2022. BNIJJF2022 dimeriahkan oleh artis internasional seperti PJ Morton, Alex Porat, Dirty Loops, Emma-Jean Thackray, Gabe Bondoc, Hablot Brown, Jakob Ogawa, Jarrod Lawson, Johnny Stimson, Keyon Harrold, Samm Henshaw, dan The Bad Plus.

Masyarakat dapat membeli Tiket Jakarta International BNI Java Jazz Festival (BNIJJF2022) dengan harga spesial pada acara BNI Java Jazz On The Move yang diselenggarakan di Lippo Mall Kemang (Sabtu, 23 April 2022), Mall of Indonesia (Minggu, 24 April 2022), dan Lippo Mall Puri Indah, Jakarta (Sabtu, 30 April 2022). (RO/OL-10)