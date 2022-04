Sambut Lebaran, The Botanica Sanctuary Luncurkan 'Itameshi'

THE Botanica Sanctuary melakukan terobosan di libur lebaran kali ini dengan meluncurkan “Itameshi”, menu spesial yang dihasilkan atas kolaborasi dengan Chef Italia.

Itameshi mengandung arti makanan Italia dalam bahasa Jepang dan menu ini adalah perpaduan unik antara masakan Italia dan Jepang sehingga memberikan sensasi rasa yang luar biasa.

Kreasi menu ini dihadirkan dalam set menu 3 course, dengan Deep Fry Egg atau Pumpkin Soup sebagai starter, 24 hours Beef Cheek Cooked in Red Wine, Barramundi Fillet, dan Grilled Baby Chicken untuk pilihan main course, dan Matchamisu untuk makanan penutup.

Selain set menu, tersedia juga menu ala carte dengan berbagai macam menu pilihan di antaranya Truffled Red Mushroom Soup, Ravioli di Agnello, Pan Seared US Choice Rib- Eye, Lamb Rack with Porcini Crust dan masih banyak menu menarik lainnya.

Semua sajian menu Itameshi tersebut dapat dinikmati di GYU Steak House - The Botanica Sanctuary dari tanggal 22 April hingga7 Mei 2022 dengan harga mulai dari Rp 75,000 untuk menu ala carte dan Rp 450,000 untuk harga set menu.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Itameshi, silakan hubungi +62251-8217111 dan kunjungi situs web resmi kami di thebotanicapesonaalam.com atau hubungi kami @thebotanicasanctuary melalui media sosial. (RO/OL-09)