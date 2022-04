Dukung Perempuan Tampil Cantik dan Percaya Diri di Hari Kartini

MOMEN Hari Kartini biasanya selalu ditampilkan kiprah perempuan Indonesia berserta prestasi mereka. Untuk itu ritelkesehatan dan kecantikan terkemuka PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group), Guardian kembali mengadakan program Beauty Days sebagai bentuk dukungan terhadap perempuan Indonesia agar senantiasa sehat, cantik, dan bersinar untuk meningkatkan percaya diri.

Guardian Beauty Days 2022 kali ini bertema #CelebrateWomenCelebrateBeauty hadir dengan logo baru yang ikonik dan beragam promo produk skincare maupun make up hingga 50% yang berlangsung pada 21-24 April di semua outlet Guardian dan sejumlah platform belanja online.

Director of Guardian Indonesia, Naresh Kalani menyatakan, seiring perkembangan jaman, perempuan menjadi sosok inspiratif yang memiliki kebebasan untuk meraih cita-cita setinggi mungkin. Hal ini menjadi intisari dari Hari Kartini yang selalu menjunjung tinggi kesetaraan perempuan serta laki-laki di berbagai bidang.

"Guardian Indonesia berkomitmen untuk mendukung peran perempuan Indonesia dengan fakta bahwa 75% pegawai dan 50% jajaran manajemen kami di HERO Group adalah perempuan. Kami juga secara reguler memberikan apresiasi terhadap tokoh perempuan dari berbagai bidang yang telah berkontribusi kepada masyarakat. Melalui program tahunan ini, kami ingin menjadi teman terpercaya dan dapat diandalkan oleh semua perempuan Indonesia kapan pun mereka butuhkan termasuk saat pandemi ini."

Hal senada dikatakan Head of Marketing Guardian Indonesia, Lia Stephiningrum. Ia menjelaskan, Guardian percaya bahwa untuk meraih impian, setiap perempuan harus memiliki rasa percaya diri, mempunyai self-worth, self-love agar selalu sehat, bersinar, cantik luar dalam.

"Self love dan rasa percaya diri dapat mulai dibangun dengan rutin merawat diri, tidak harus dengan kemewahan, yang penting konsisten dan sesuai kebutuhan. Beauty should be accessible for everyone. Perempuan tidak harus mengesampingkan self-love untuk memenuhi kebutuhan utama keluarga. Fakta inilah yang mendorong Guardian untuk mengadakan Beauty Days yang memberikan berbagai promosi untuk rangkaian produk kecantikan mulai dari harga yang terjangkau untuk bisa memenuhi aspirasi perempuan Indonesia.”

Pada acara Guardian Beauty Days 2022 #CelebrateWomenCelebrateBeauty kali ini, selain mengadakan talkshow membahas skincare sehari-hari, Guardian juga meluncurkan logo baru. Masih dengan pink yang ikonik, namun dengan aksen glitter energetic yang merepresentasikan perempuan Indonesia agar jangan ragu untuk terus bersinar dan menentukan pilihan. Logo bibir mencerminkan keberanian berpendapat dan juga berbagai kategori kecantikan dan perawatan yang ada di Guardian.

Lia Stephiningrum menambahkan sekarang konsumen semakin teredukasi berkat maraknya media sosial dan KOL yang aktif membagikan tips. Terbukti dengan kategori yang bertumbuh paling tinggi yaitu serum, sunscreen, micellar water dan toner. "Artinya konsumen sudah lebih paham dengan rutinitas skincare di luar basic cleanser dan pelembab. Memiliki kulit sehat adalah investasi penting untuk tampil percaya diri, kunci utamanya adalah konsistensi dalam penggunaan, pemilihan produk sesuai jenis kulit dan pastinya sesuaikan dengan budget masing-masing. Kami yakin para pecinta skincare baik yang pemula ataupun yang sudah expert akan menikmati pengalaman mengeksplorasi produk-produk berkualitas dengan harga spesial di Guardian Beauty Days. Again beauty should be accessible, beauty is for everyone.”

Putricaya Windiarti, Beauty Influencer, yang akrab disapa Puch mengatakan, dahulu dirinya tidak pernah membayangkan akan akrab dengan rangkaian skincare, hanya sebatas menggunakan pembersih dan pelembab. "Tuntutan pekerjaanlah yang mengharuskan aku tampil rapi dan menarik, kemudian membuatku mulai menjelajahi dunia skincare. Kini aku memahami bahwa skincare memiliki peran vital sebagai investasi tampil cantik dengan kulit yang sehat. Skincare berfungsi untuk memperlambat penuaan dini, menjaga kekenyalan kulit, menunda kerutan, meminimalisir noda hitam, dan masih banyak lagi. Perawatan kulit wajah harus menjadi ritual wajib di pagi dan malam hari untuk mendapatkan hasil yang optimal. Merawat kulit tidak harus selalu mahal karena semua perempuan berhak untuk cantik dan bersinar bukan untuk menyenangkan orang lain tapi lebih penting sebagai bentuk self-love dan menumbuhkan rasa percaya diri.”

Lebih lanjut Puch mengungkapkan, Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih produk skincare yaitu pertama adalah pahami jenis kulit. Kedua, pilih produk dari brand terpercaya misalkan yang dijual outlet modern terkemuka atau memiliki review yang baik. Ketiga, pilih produk dengan harga yang sesuai dengan budget karena skincare akan digunakan dalam jangka panjang sehingga jika terputus di tengah terhalang budget maka hasil yang didapatkan tidak akan maksimal. Berbagai produk skincare berkualitas dengan harga terjangkau bisa didapatkan di Guardian, apalagi saat ini berlangsung Guardian Beauty Days," ujarnya.

Guardian juga menyediakan rangkaian suplemen kaya akan kandungan aktif untuk kesehatan dan kecantikan perempuan seperti kolagen dan anti oksidan, baik produk modern maupun herbal. "Ini adalah bentuk komitmen kami untuk membantu perempuan Indonesia mendapatkan kecantikan yang holistik yaitu kombinasi tampilan luar dengan skincare dan make up serta dari dalam tubuh dengan dukungan suplemen," ujar Lia. (RO/A-1)