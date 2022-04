Nikmati Pengalaman Berbuka Puasa di Grand Hyatt Jakarta

GRAND Hyatt Jakarta menyambut bulan suci Ramadhan dengan berbagai pengalaman berbuka puasa. Grand Lobby yang telah direnovasi juga menampilkan permainan musik gambus dan lukisan bertema "Ramadhan oleh Hadiprana Design".

Sunset Iftar di The Residence On Five menawarkan pengalaman bersantap di lokasi semi terbuka di lantai lima dengan pemandangan matahari terbenam.

Beragam pilihan prasmanan khas Indonesia yang disajikan meliputi masakan tradisional Jawa, Bali dan Sulawesi, seperti kambing guling, bebek palekko, ayam betutu, gudeg Yogya dan banyak lainnya.

Tidak kalah menarik, tersedia pula kudapan lokal dan Timur Tengah seperti serabi Solo, es cincau hijau dan baklava.

Para tamu dapat melepaskan dahaga setelah berpuasa dengan minuman segar seperti kopi pasir ala Turki, susu kurma, air kelapa dan lainlain. Sunset Iftar di The Residence OnFive tersedia seharga Rp 488.000 net per orang.

Selain itu, Grand Café di lantai lobi menyediakan variasi hidangan berbuka puasa dari lima area dapur yang terbuka.

Sajian kuliner Indonesia, seperti gado-gado, sate dan mie ayam, akan dimasak dan disajikan secara langsung dan hangat di hadapan para tamu.

Para pengunjung dapat juga berbuka puasa bersama di area balkon yang nyaman sambil menikmati pemandangan ikonis Bundaran HI.

Iftar buffet di Grand Café dibandrol dengan harga Rp 488.000 net per orang untuk reservasi mulai dari pukul 17:30 WIV dan Rp 388.000 net per orang untuk reservasi mulai pukul 20.00 WIB.

Terlepas dari menu prasmanan, Poolside Restaurant menyiapkan set makanan khusus iftar seharga Rp 299.000 net per orang. Keluarga dan kerabat dapat menikmati pengalaman berbuka puasa yang lebih intim di sekitar area kolam renang dan area taman bernuansa Bali.

Ada pula paket menginap khusus bulan Ramadhan di kamar dan suite yang telah direnovasi, termasuk buka puasa dan sahur bersama, dimulai dari Rp 4.000.000 net per kamar per malamnya.

Untuk informasi lebih lanjut atau reservasi, silakan hubungi Grand Hyatt Jakarta di +62 21 2992 1234, WhatsApp +62 815 913 1234 atau surel: restaurant.reservations.ghjakarta@hyatt.com