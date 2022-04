V-Soy Ladies First untuk Kartini Indonesia

PERINGATAN Hari Kartini dimaknai oleh V-Soy World Indonesia dengan membuat serangkaian aktivitas bertajuk V-Soy Ladies First yang bertema besar 'Women Empowerment' - Perjuangan dan dukungan dibalik para perempuan hebat. Semangat dan kemampuan perempuan dalam pencapaian positif patut diapresiasi karena peran mereka kini tidak hanya dilingkup keluarga saja, namun menjadi lebih luas tanpa batas.

Namun pada kenyataannya ada beberapa hal yang sering menghambat seorang perempuan untuk berkembang, antara lain perasaan insecure, diskriminasi sosial, masalah pernikahan yang dapat menghambat karier, serta kurangnya pemberdayaan perempuan.

Dengan aktivitas dan campaign ini, V-Soy World Indonesia ingin memberikan inspirasi kepada audience melalui pengalaman para tokoh hebat dalam suatu talkshow yang bisa menginspirasi para perempuan untuk saling support, saling menguatkan demi 'mewujudkan yang terbaik' bagi para perempuan Indonesia.

Tentang Ladies First by V-Soy

Adapun serangkaian aktivitas yang digelar V-Soy adalah :

• Program Talkshow 'V-Soy Ladies First' melalui live Instagram di akun @vsoyworldindonesia bersama Andrew White (aktor) dan Sigi Wimala (model) yang sudah digelar pada Sabtu, 9 April, serta pada 23 April pukul 16:00 WIB bersama Andrew White (aktor) dan Anne Avantie (Fashion Designer Indonesia).

Kedua talksow ini membahas tentang para perempuan hebat yang bisa menginspirasi para audience.

• Lomba photo challenge 'Share Your Idol' bersama V-Soy, dengan memposting foto perempuan idolamu dengan caption menarik dan inspiratif disertai hashtag #vsoyladiesfirst. Lalu tag ke akun instagram @vsoyworldindonesia untuk memenangi hadiah total Rp10 juta.

Dengan serangkaian aktivitas ini, V-Soy World Indonesia mengajak masyarakat Indonesia untuk menceritakan sosok perempuan inspiratif dalam hidupnya, yang dapat menginspirasi perempuan lainnya. Sehingga hal ini dapat membangkitkan semangat juang pada diri setiap perempuan Indonesia melalui kepercayaan diri yang diperoleh dari dukungan yang diberikan dari satu perempuan ke perempuan lain. (RO/OL-10)