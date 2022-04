Teknologi Probiotik Jadi Terobosan Terkini untuk Produk Higienis

Indonesia Hygiene Forum (IHF) kembali digelar PT Unilever Indonesia, Tbk. dan telah memasuki kali pelaksanaan kesembilan.

Sebagai forum yang bertujuan menjembatani kolaborasi antara seluruh pihak yang terkait dalam kesehatan dan higienitas, IHF berkomitmen untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya hidup bersih dan higienis, terutama di tengah pandemi covid-19.

Kali ini, IHF hadir untuk memperkenalkan dan mengupas tentang teknologi Probiotik yang membuat produk pembersih rumah menjadi lebih efektif membersihkan serta ramah lingkungan.

Seperti diketahui, kebersihan di rumah tangga merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat, terutama saat ini dimana sebagian besar aktivitas mulai dari bekerja, belajar dan hal lainnya yang masih banyak dilakukan dari rumah.

Untuk itu, menjaga kebersihan rumah sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri, sebagai upaya untuk melindungi keluarga dari berbagai jenis kuman.

Reski Damayanti selaku Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Unilever Indonesia, Tbk. menerangkan, “Sebagai perusahaan yang produk-produknya sudah sangat dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia,"

"Unilever terus berkomitmen membantu Indonesia mengatasi pandemi. Salah satu bentuknya adalah menghadirkan terobosan baru, memanfaatkan teknologi dalam mengakselerasi lahirnya produk-produk kebersihan dan higienitas berkualitas," katanya dalam keterangan, Rabu (20/4).

"Hal ini dikembangkan untuk terus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan (future-fit)," tambah Reski.

Terkait hal tersebut, Dr. Lucia Rizka Andalusia, Apt. M.Pharm., M.A.R.S., Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes yang diwakili Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, menyampaikan, “Pemerintah mencanangkan Germas sebagai upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit."

"Dalam upaya ini, masyarakat memerlukan akses pada Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan," katanya.

"Untuk menghasilkan produk yang lebih aman bagi pengguna serta menjaga kelestarian lingkungan, dibutuhkan peran serta stakeholder terkait termasuk Pelaku Usaha seperti Unilever untuk terus melakukan inovasi pengembangan produk PKRT.” jelas Agusdini.

Salah satu terobosan baru yang dimanfaatkan Unilever Indonesia dalam mengembangkan inovasinya adalah teknologi probiotik.

Jika sebelumnya dikenal sebagai mikroorganisme hidup yang membantu sistem pencernaan tubuh, ternyata teknologi probiotik juga kini sudah dikembangkan untuk membantu masyarakat menciptakan hunian yang bersih dan higienis.

Prof. Ingrid S. Surono, MSc, Ph.D., Guru Besar Universitas Bina Nusantara sekaligus President of Indonesian Scientific Society for Probiotics and Prebiotics (ISSPP) menjelaskan, “Beberapa produk berbasis teknologi probiotik untuk kebersihan rumah tangga makin marak diluncurkan di berbagai belahan dunia dalam satu dekade terakhir."

"Teknologi yang disruptif ini memanfaatkan konsorsium spora Bacillus sp., terbukti aman, memiliki berbagai keunggulan seperti: kemampuan untuk membersihkan secara mikroskopis atau deep cleaning, memastikan keseimbangan biologis yang aman, menghilangkan bau tidak sedap, efektif menghilangkan bakteri bahkan jamur secara jangka panjang, dan mampu melawan lapisan biofilm dari bakteri," papar Prof.Ingrid

"Sejalan pula dengan meningkatnya kebutuhan konsumen akan produk-produk yang ramah lingkungan, teknologi probiotik hanya menggunakan probiotik, 100% bahan alami dan ramah lingkungan,” tambahnya.

Kuspremati Berlinestri, Product Development Manager Home Care Category PT Unilever Indonesia, Tbk. menanggapi, “Berangkat dari insight bahwa kebersihan dan sanitasi yang buruk terus menyebabkan kerugian yang tak terhitung pada orang-orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia,>'

"Tim R&D Unilever selalu berupaya mengembangkan produk-produk unggulan yang aman bagi masyarakat dan lingkungan, dari sisi kemasan maupun bahan-bahan yang digunakan," jelasnya.

"Kali ini, kami menghadirkan produk higienis untuk rumah berupa disinfektan dengan Bioshield Protection, menjadikannya produk kebersihan rumah pertama dari Unilever Indonesia yang menggunakan terobosan teknologi Probiotik yang ramah lingkungan,” kata Kuspremati

Produk disinfektan ini mampu membunuh 99,9% kuman, memberikan perlindungan terhadap pertumbuhan kuman dan jamur penyebab alergi hingga 3 hari, dan mampu membersihkan kotoran ataupun debu dari permukaan yang memiliki celah dan alur yang dalam.

“Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Unilever Indonesia akan terus memainkan peranannya sebagai produsen dengan cara mengembangkan inovasi secara bertanggung jawab, memastikan ketersediaan produk, menyediakan produk yang berkualitas dan aman, serta memberikan edukasi berkelanjutan," tambah Reski.

"Semoga pelaksanaan IHF hari ini semakin mempererat kerja sama dari semua pihak dalam menciptakan rumah dan keluarga Indonesia yang lebih higienis dan sehat,” tutup Reski. (Nik/OL-09)