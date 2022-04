Harga Daging Ayam dan Sapi Di Kota Sukabumi Terus Naik

HARGA daging ayam dan daging sapi di Kota Sukabumi, Jawa Barat, kembali naik. Belum diketahui penyebab naiknya harga dua komoditas tersebut setelah sebelumnnya mengalami kenaikan beberapa waktu lalu.

Kepala Seksi Pengawasan Barang Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, M Rifki, menuturkan hasil monitoring lapangan ke Pasar Tipar Gede dan Pasar Pelita pada Selasa (19/4), terdapat tiga komoditas yang harganya mengalami penaikan. Ketiganya yakni daging ayam, daging sapi, dan bawang merah jawa.

Daging ayam yang harganya di kisaran Rp37 ribu per kilogram, sekarang naik jadi Rp38 ribu per kg. Sedangkan daging sapi yang semula harganya rata-rata berkisar Rp130 ribu, naik jadi Rp140 ribu per kg.

"Yang cukup signifikan naiknya yaitu bawang merah jawa. Harganya semula Rp30 ribu, sekarang naik jadi Rp36 ribu per kilogram. Naiknya mencapai Rp6 ribu per kg," sebut Rifki.

Rifki belum tahu persis penyebab penaikan harga tiga komoditas tersebut. Namun diprediksi, penyebabnya karena permintaan kembali meningkat.

"Kemungkinan karena saat ini permintaan terhadap berbagai komoditas pokok kembali meningkat. Jadi harga terkoreksi naik," tuturnya.

Secara umum, sebut Rifki, komoditas kebutuhan pokok masyarakat lainnya di Kota Sukabumi masih cenderung stabil. Beras misalnya, untuk jenis Ciherang Cianjur kualitas I di kisaran Rp11.500 per kg, beras Ciherang Cianjur kualitas II di kisaran Rp10 ribu per kg, beras Ciherang Sukabumi kisaran Rp9.400 per kg, beras premium I kisaran Rp12 ribu per kg, dan medium di kisaran Rp8 ribu per kg. "Komoditas yang lainnya pun masih stabil, seperti telur ayam di kisaran Rp24 ribu per kg," jelasnya.

Sedangkan cabai, kata Rifki, tidak ada yang harganya naik ataupun turun. Cabai merah besar TW masih di kisaran Rp35 ribu per kg, cabai hijau besar Rp20 ribu per kg, cabai merah lokal kisaran Rp42 ribu per kg, cabai keriting merah Rp40 ribu per kg, cabai keriting hijau kissran Rp22 ribu per kg, cabai rawit hijau Rp28 ribu per kg, dan cabai rawit merah Rp40 ribu per kg. "Sedangkan harga sayuran masih stabil," pungkasnya. (OL-15)