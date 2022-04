Ahli Temukan Kandidat Obat Penyakit Alzheimer

ALZHEIMER merupakan salah satu penyakit neurodegeneratif yang paling umum terjadi dan menjadi penyebab penyakit demensia (kepikunan) yang sering terjadi pada orang tua.

Hasil penelitian terhadap spons Agelas nakamurai yang diambil dari perairan di sekitar Pulau Tabuhan Banyuwangi menunjukkan bahwa ekstrak metanol dari spons ini dapat menghambat enzim asetilkolinesterase sebagai salah satu target terapi dari penyakit Alzheimer.

Temuan itu telah dipublikasikan dalam Journal of Research in Pharmacy volume 26 Tahun 2022 berjudul In Vitro Acetylcholinesterase Inhibitory Activities of Fractions and Iso-agelasine C Isolated from The Marine Sponge Agelas Nakamurai. Riset ini dilakukan oleh sejumlah ilmuwan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan Naresuan University Thailand. Mereka terdiri dari Andhika Dwi Aristyawan, Valentika Fitria Setyaningtyas,Tutik Sri Wahyuni, Aty Widyawaruyanti, Kornkanok Ingkaninan dan Suciati.

Salah satu ilmuwan, Suciati menerangkan, pihaknya melakukan ekstraksi isolasi senyawa kimia untuk mendapatkan informasi awal. Dari hasil isolasi diperoleh senyawa alkaloid iso-agelasine C yang diidentifikasi dengan teknik spektroskopi NMR dan spektrometri masa.

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa iso-agelasine C tersebut dapat menghambat enzim asetilkolinesterase sehingga berpotensi kuat untuk dikembangkan sebagai kandidat obat Alzheimer," ujar Suciati seperti dilansir dari laman resmi Unair.

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan biodiversitas yang luar biasa, termasuk biodiversitas laut. Spons adalah salah satu hewan laut berongga yang banyak diteliti karena mengandung berbagai senyawa kimia yang bermanfaat untuk kesehatan.

Penyakit Alzheimer sendiri didefinisikan sebagai gangguan neurodegeneratif yang irreversible dan progresif. Ciri umum dari penderita penyakit Alzheimer adalah penurunan kognisi dan memori, namun juga dapat terjadi perubahan perilaku, suasana hati yang sering berubah-ubah, gangguan bicara, menelan, bahkan gangguan berjalan.

Saat ini diperkirakan jumlah penderita Alzheimer lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia, dan diprediksi akan terus meningkat menjadi 66 juta pada tahun 2030 dan akan menjadi 115 juta pada tahun 2050 seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan meningkatnya populasi penduduk berusia lanjut.

Di negara-negara maju Alzheimer menyebabkan permasalahan sosial dan ekonomi, dan tidak menutup kemungkinan hal ini juga terjadi di negara-negara berkembang.

Penyakit Alzheimer pertama kali ditemukan oleh Alois Alzheimer pada tahun 1906. Pada penderita penyakit Alzheimer dapat dilihat adanya pembentukan plak amiloid serta penumpukan protein (neurofibrillary tangles) pada sel saraf otak. Hal ini menyebabkan terganggunya komunikasi antara sel saraf otak yang satu dengan lainnya dan bahkan bisa menyebabkan kematian sel saraf otak. H

ingga saat ini belum diketahui secara pasti apakah penyebab dari penyakit Alzheimer’s ini namun diduga berhubungan erat dengan stress oksidatif serta inflamasi. Adapun, pengobatan yang ada saat ini adalah untuk memperlambat progesifitas dari penyakit ini, salah satunya dengan memberikan obat-obat penghambat enzim asetilkolinesterase.

Pada penderita penyakit Alzheimer diketahui adanya penurunan neurotranmiter asetilkolin, sehingga untuk mempertahankan jumlah asetilkolin yang cukup pada sel saraf otak, dilakukan penghambatan pada enzim asetilkolinesterase.

Senyawa kimia yang banyak dilaporkan berpotensi untuk terapi penyakit Alzheimer adalah dari golongan alkaloid, bahkan obat penyakit Alzheimer yang ada sekarang adalah dari golongan alkaloid, yaitu galantamin, donepenzil dan rivastigmin. (H-2)