Bangkitkan Semangat Kampus Reformasi, IKA Trisakti Perkuat Kolaborasi Alumni

IKATAN Alumni (IKA) Trisakti menggelar acara Buka Bersama dengan tema Trisakti Solid, Indonesia Maju pada Rabu (13/4) petang. Acara silaturahim di bulan Ramadan itu sekaligus menandakan langkah awal IKA Trisakti melakukan konsolidasi alumni untuk memperkuat kolaborasi dalam membangkitkan semangat kampus reformasi dan bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Ketua IKA Trisakti Silmy Karim mengungkapkan bahwa Trisakti dikenal sebagai kampus reformasi. Tentu semangat itu harus terus dijaga dan sudah menjadi tanggung jawab bersama baik mahasiswa, pendidik hingga alumni layaknya keluarga besar. "Jadi kita mau bangkitkan itu semua dan kampus reformasi Trisakti kita sama-sama guyub," ujarnya.

Dijelaskannya, Trisakti dibangun berlandaskan pada pikiran Bung Karno terkait ekonomi, politik dan kebudayaan. Pikiran sang proklamator itu masih relevan dan sangat penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. "Saya kira masih relevan untuk kita sebagai alumni juga ikut bersama-sama menghasilkan suatu pikiran yang konteksnya adalah untuk Indonesia ke depan," imbuh Silmy.

Melalui IKA Trisakti, Silmy mendorong para alumni untuk ikut berkontribusi. Hal itu diawali dengan konsolidasi untuk mengumpulkan semua potensi alumni.

Saat ini, kepengurusa baru IKA Trisakti sudah berjalan kurang lebih sebulan. Dan lewat silaturahim Buka Bersama, dia berharap bisa menjadi langkah awal untuk mewujudkan cita-cita besar Trisakti.

"Saya selalu memulai sesuatu dengan cita-cita yang besar, think big, kemudian dari situ selalu kita mulai dari hal kecil, start small, kemudian do now, lakukan sekarang. Kita punya cita-cita besar kita mulai dari yang kecil, kita lakukan sekarang," tegasnya.

Dia menambahkan salah satu agenda penting yang akan digelar IKA Trisakti dalam waktu dekat adalah diskusi nasional bersama alumni, guru besar dan pendidik Trisakti. Diskusi itu bertujuan untuk merumuskan masukan-masukan bagi pemerintah sebagaimana menjadi salah satu fungsi perguruan tinggi dalam berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Rektor Universitas Trisakti, Prof Kadarsah Suryadi menyampaikan apresiasi atas dukungan dari para alumni. Menurutnya, hal itu menunjukkan rasa cinta yang besar dari alumni terhadap Trisakti sebagai almamater. "Saya kira ini suatu hal yang sangat mulia ketika alumni mengenang dan mengingat almamater," tuturnya.

Dalam situasi bangsa yang masih terpuruk akibat pandemi, termasuk di sektor pendidikan, IKA Trisakti hadir untuk memberi support kepada almamater. Dengan program-program yang dicanangkan, dirinya optimis dukungan alumni akan sangat berharga bagi dunia pendidikan. "Barang siapa yang tidak melupakan air susu ibu akan mulia bekerja sepanjang masa," tandasnya.(H-1)