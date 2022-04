Penting Bagi Kaum Pria Memiliki Kesadaran akan Kesehatan Kulit

DI masa sekarang ini, bukan hanya kaum perempuan yang suka merawat tubuh mereka. Hal yang sama kini juga banyak dilakukan kaum laki-laki, terutama mereka yang tinggal di perkotaan.

Namun sudah bukan rahasia lagi bahwa kebanyakan kaum laki-laki suka akan segala sesuatu yang serba praktis. Untuk itu Barra for Men meluncurkan rangkaian skincare for men yang diformulasikan untuk pria aktif dengan teknologi tinggi serta kandungan bahan terbaik dari alam. Rangkaian Barra for Men terdiri dari Barra Face Wash dan Barra Face Cream atau pelembab wajah yang dapat menunjang gaya hidup aktif dan modern, pekerjaan dinamis, menyukai kepraktisan, dan memiliki kesadaran akan kesehatan kulit wajah.

“Barra for Men hadir untuk meningkatkan kesadaran publik khususnya pria aktif akan penting dan mudahnya merawat kulit wajah agar tetap sehat dengan rutin membersihkan wajah, menjaganya tetap lembap sekaligus memberinya perlindungan," ujar Brand Manager Barra for Men, M. Avandi Mardhi.



Menurut dia, pria aktif dengan mobilitas yang tinggi mempunyai risiko kulit terkena paparan polusi, bakteri, dan kotoran serta sinar matahari yang dapat memicu berbagai gangguan pada kulit, sehingga berpotensi menyebabkan kulit menjadi kusam dan menua. Dalam hal perawatan kulit, baik untuk menjaga ataupun mengatasi gangguan yang terjadi pada kulit terdapat beberapa kendala, di antaranya adanya stigma bahwa perawatan kulit identik dengan kurang macho, anggapan bahwa perawatan kulit merupakan aktivitas yang cukup merepotkan dan membutuhkan biaya besar, hingga kekhawatiran potensi munculnya efek samping dari produk perawatan itu sendiri.



Melalui kampanye #BeraniAmbilRisiko, Barra for Men ingin meluruskan stigma yang ada di tengah masyarakat terkait perawatan kulit pada pria. Bahwa pria perlu melakukan perawatan kulit wajah sesuai jenis dan kondisi kulit melalui produk yang simple dan efektif serta membuatnya tetap terlihat maskulin. Kulit wajah yang sehat dapat mengoptimalkan tampilan luar dan dalam, meningkatkan rasa percaya diri sehingga pria bisa merasa lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan.

Produk Barra Face Wash mengandung Bamboo Charcoal yang efektif membersihkan kulit dan mengurangi minyak berlebih, diperkaya dengan Chamomile Extract untuk mencegah iritasi, serta Aloe Vera yang memberikan efek menenangkan kulit. Produk ini juga memiliki kandungan allantoin yang mampu merangsang regenerasi sel kulit baru sehingga membuat kulit tampak lebih segar.

Rangkaian produk perawatan kulit dari Barra For Men berikutnya, yakni Barra Face Cream. Produk ini mengandung empat tipe Hyaluronic Acid yang mampu mengikat dan mempertahankan air di dalam kulit, inovasi mutakhir probiotik Lactobacillus Ferment Lysate mampu mengencangkan dan mengurangi kerut serta Vitamin E dan Aloe Vera. Diperkaya dengan Sunscreen Agent yang bekerja sebagai pelindung kulit dari efek buruk paparan sinar matahari dan menjadikan kulit lebih lembap, segar, sehat, terlindungi.

“Mengusung kampanye #BeraniAmbilRisiko, Barra For Men berupaya mewujudkan komitmennya untuk mendukung dan menemani setiap perjalanan pria aktif yang penuh risiko, untuk terus berprogres dan menjadi versi terbaiknya dalam hidup,” ujar Avandi. (RO/A-1)