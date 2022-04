Ajang ALPENINDO Virtual Walk, Run & Ride 2022 Sukses Kumpulkan Donasi Hingga Rp750 Juta 

ALPENINDO Virtual Walk, Run & Ride 2022 merupakan ajang olahraga virtual yang diselenggarakan oleh Alumni Penabur Indonesia (ALPENINDO) bersama Cause ID dalam rangka perayaan hari lahir ke-4 ALPENINDO.

“Sebagai bentuk apresiasi kepada para pahlawan tanpa tanda jasa, Alumni Penabur Indonesia (ALPENINDO) bekerja sama dengan Cause ID, sebuah platform penyelenggara acara virtual run & ride asli Indonesia, dalam menyelenggarakan ALPENINDO Virtual Walk, Run & Ride 2022 dengan tema My Teacher, My Hero," kata Santoso Gondowidjojo, Ketua Panitia ALPENINDO Virtual Walk, Run & Ride 2022 dalam keterangannya.

ALPENINDO Virtual Walk, Run & Ride 2022 diluncurkan pada 16 Februari 2022 dengan dua pilihan kategori yang dapat diikuti, yakni 42K Multiple Walk & Run dan 100K Multiple Ride.

Aktivitas olahraga di ALPENINDO Virtual Walk, Run & Ride 2022 telah selesai diselenggarakan selama satu bulan dari tanggal 1 Maret 2022 hingga 31 Maret 2022 dan pengumuman pemenang telah dilakukan melalui halaman situs web dan Instagram Cause (@causeid) serta ALPENINDO (@alpenindo) pada 10 April.

Semenjak pendaftaran pertama kali dibuka, ajang itu telah berhasil mengumpulkan 6.469 peserta dari 364 kota dan kabupaten, serta 34 provinsi di seluruh Indonesia, yang antusias menempuh jarak sejauh mungkin untuk mengumpulkan donasi sebagai bentuk apresiasi kepada para guru.

Baca juga : Imunisasi Tertinggal Bisa Dilengkapi Dengan Vaksin Ganda

“Acara ini tidak hanya dijadikan sebagai momen perayaan hari lahir ke-4 ALPENINDO, namun juga sebagai acara penggalangan donasi bagi pensiunan guru dari BPK PENABUR di Indonesia yang membutuhkan bantuan," kata Willy Suwandi Dharma, Ketua Umum ALPENINDO.

Setiap kilometer yang ditempuh oleh peserta acara dikonversikan menjadi donasi senilai Rp3.000/km untuk kategori Walk & Run, dan Rp1.000/km untuk kategori Ride. Dengan total jarak lebih dari 298.000 km berjalan dan berlari, serta 750.000 km bersepeda dari seluruh peserta, target dana donasi senilai Rp750.000.000 yang akan disalurkan secara langsung kepada pensiunan guru BPK PENABUR berhasil digalang.

“Dengan format penyelenggaraan virtual, peserta yang terdiri dari alumni, guru, siswa, dan staf BPK Penabur serta masyarakat umum dari seluruh Indonesia dapat berpartisipasi dalam mengkontribusikan setiap langkah dan kayuhan yang ditempuh dalam acara ini sebagai donasi.”, terang Enrico Hugo, CEO dan Co-founder Cause ID.

Penggalangan dana melalui ajang olahraga virtual ini berhasil diselenggarakan berkat dukungan Bank Central Asia, Mandiri Tunas Finance, PT Delisari Nusantara, Adrena, PT Toa Galva Prima Karya, Sekolah Catur Utut Adianto, Dharma Polimetal, Jawisd Enterprise LLC, dan BCA Finance dalam bentuk dana maupun berbagai hadiah menarik.

Selain itu, 100 peserta yang berhasil mengumpulkan jarak terbanyak mendapatkan medali eksklusif dari ALPENINDO Virtual Walk, Run & Ride 2022 sebagai bentuk apresiasi atas usahanya dalam menggalang dana donasi yang dikonversi dari setiap kilometer yang berhasil ditempuh. (RO/OL-7)