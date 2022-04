Hotel GranDhika Setiabudi Medan Gelar Promo Masakan Nusantara Tempo Doeloe di Bulan Suci Ramadhan

BULAN Ramadhan menjadi ajang bagi banyak kalangan untuk berkumpul dengan keluarga dan sahabat melalui momen buka bersama. Hotel GranDhika Setiabudi Medan --yang merupakan salah satu hotel berbintang 4 (empat) dikelola oleh Hotel GranDhika Indonesia di bawah naungan PT. Adhi Commuter Properti Tbk.-- memanfaatkan momen ini untuk memberikan penawaran menarik sajian buka puasa dengan tema 'Kampoeng Ramadhan'. Berbagai menu makanan khas nusantara disandingkan dengan cita rasa Timur Tengah dan Western.

Para tamu dapat menikmati lebih dari 30 menu berbeda di setiap harinya. Hanya dengan Rp144.300,- nett/orang, tamu dapat menyantap sajian dengan konsep All You Can Eat/makan sepuasnya.

Selain paket berbuka puasa, tersedia juga paket 'Roomadhon' promo Superior Room mulai dari Rp550.000,- nett/malam termasuk sahur ataupun sarapan pagi untuk 2 orang. Dan paket Superior Room termasuk buffet buka puasa untuk 2 orang hanya Rp690.000,- nett/malam.

Dengan lokasi yang strategis, Hotel GranDhika Setiabudi Medan dapat dijadikan tempat pilihan untuk berbuka puasa bersama keluarga dan rekan kerja. Dapatkan penawaran spesial hanya Rp110.000,- nett/orang khusus untuk pemesanan di minggu pertama, yakni pada 2-8 April 2022.

Bukan hanya itu saja, para tamu cukup membayar Rp125.000,- nett/orang dengan minimal pemesanan 5 orang yang berlaku hingga 30 April 2022. “Menu yang disajikan sangat beragam, mulai dari aneka Ta’jil, makanan khas nusantara seperti Mie Rebus Medan, salah satu menu yang wajib dicoba kalau berkunjung ke Medan. Kemudian Rawon Surabaya, Nasi Kebuli, Mediterranean Salad. Untuk Western kita menyajikan Beef Carving West, Oven Baken Chicken Carving, aneka dessert, minuman yang menyegarkan dan masih banyak lagi yang pastinya akan berbeda setiap hari,” ujar Chef David selaku Executive Chef Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta.

Para tamu dapat bersantap promo 'Kampoeng Ramadhan' di Andaliman Restaurant “L” Floor mulai dari pukul 18.00 – 21.30 WIB. Hotel GranDhika Setiabudi Medan berkomitmen untuk tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan kapasitas tempat duduk tamu, hal tersebut menjadi concern kami agar tamu bisa menikmati sajian berbuka puasa dengan aman dan nyaman.

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi nomor 061-4208 1234 atau WhatsApp official di 0811-6380-887. (OL-10)