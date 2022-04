21 Murid Canzona Music School Sabet Penghargaan di 2 Kompetisi Piano Internasional Tahun Ini 

SEKOLAH Musik Canzona kembali membawa nama harum Indonesia di ajang kompetisi piano internasional yakni American Protégé dan American Music Talent Competition. Kompetisi yang digelar awal2022 itu diikuti oleh anak-anak dari 40 negara berbeda, dan Canzona Music School menyabet 21 penghargaan dalam dua kompetisi bergengsi tersebut.

Perwakilan Canzona Music School kategori Young Musicians of the American Protege International Piano & Strings Competition 2022 untuk Third Place, Jayden Pandy dan Brahm Nicholas yang keduanya baru berusia 7 tahun. Sementara Honorable Mention Winner diberikan kepada Edeline Pribadi, Gwenellyn Daphne Khoe, Naia Nicolin Surya dan Sean Edwin Tanadi.

Sedangkan pada Maret 2022 dalam kompetisi “American Music Talent Competition 2022”, anak didik Canzona berhasil menyabet peringkat ketiga atas nama Clairine Joanna Karnadi (5 tahun), Madelynn Yoshie Theodore (9), Deven Alexander Marzuki (8) dan Celine Jayne Karnadi (7)

Sementara itu Honorable Mention diberikan kepada Rebecca Shannen Lie, Claire Greichell Khoe, Gwenatara Celestine Halim, Delson Limaho, Michael Loameyer Ho, Chloe Madeleine Oei, Leticia Clarissa Sujaya, Darlene Gwyneth Chen, Jaden Ko, Gisele Natalie Djohan dan Joshua Calvin Gho.

Principal Canzona School Marisa Sharon Hartanto mengatakan, Canzona merupakan sekolah musik pertama dan satu-satunya di Indonesia yang diperuntukkan bagi bayi dan anak-anak mulai dari usia 0 sampai 12 tahun. Canzona berkomitmen dalam memperkenalkan musik klasik dan mengadvokasi musik budaya lokal.

Pada konsernya setiap tahunnya, Lagu anak-anak dan lagu daerah Indonesia senantiasa hadir menjadi jantung setiap konser bersama dengan karya komponis kenamaan dunia, baik yang dibawakan oleh artis tamu maupun oleh murid-murid Canzona sendiri.

“Kami memenangkan prestasi bertaraf internasional pada usia yang begitu muda dengan jumlah yang tidak sedikit, tentunya menunjukkan hasil kerja keras guru-guru Canzona dan murid-murid yang berbuah manis sehingga menjadi kebanggaan juga inspirasi bagi kita semua bahwa anak-anak pun bisa memiliki pencapaian luar biasa,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Di tengah pandemi ini, Canzona melakukan pengajaran secara daring dan tidak berhenti memperbaiki diri ataupun menyerah pada keadaan, justru memperlihatkan kemajuan pesat anak-anak dalam belajar musik dan membuktikan bahwa prestasi bisa dimiliki oleh siapa saja yang berusaha keras.

Canzona berharap kedepannya murid-murid Indonesia dapat terus bersaing dan mempertahankan eksistensi serta prestasinya di kancah dunia. (RO/OL-7)