Promo Iftar 'All You Can Eat' di Plantas Resto, Moritz Hotel Jakarta

SPESIAL menyambut bulan suci Ramadhan tahun ini, Moritz Hotel RSAB Harapan Kita Jakarta mengadakan promo Ramadhan Iftar yang mengusung tema 'All you can eat'. Promo ini digelar dengan Early Bird Promo seharga cuma Rp80.000,-net/orang yang dapat dipesan sebelum 1 April 2022.

Untuk pemesanan mulai tanggal 2 April 2022, dapatkan promo Buy 5 get 1 free untuk Iftar Buffet All you can eat cukup dengan membayar Rp99.000,-net/orang dan Takjil Buffet seharga cuma Rp49.000, -net/orang.

Menangkan juga door prize untuk menginap GRATIS di Moritz Inn BSD dan Moritz Smart Bandung bagi tamu-tamu yang beruntung yang menikmati buka puasa bersama di Plantas Resto Moritz Hotel RSAB Harapan Kita.

Promo berbuka puasa dengan aneka hidangan yang bervariasi ini, hanya dapat disantap secara dine-in di Plantas Restaurant Moritz Hotel, demi menjaga kualitas rasa dan higienitas makanan. Beragam pilihan menu makanan disediakan, mulai dari takjil, appetizer, soup, main course hingga dessert yang bervariasi.

Tidak perlu khawatir, selama promo Ramadhan Iftar berlangsung, Moritz Hotel RSAB Harapan Kita Jakarta selalu berkomitmen untuk tetap konsisten menjalankan protokol Kesehatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan karena hal tersebut menjadi concern kami agar tamu tetap bisa menikmati Ramadhan Iftar dengan aman dan nyaman.

Tunggu apalagi! Segera laukan pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA. 0811 9745 679 atau melalui email rsv.rsab@moritzhotels.com, kunjungi juga website resmi kami di www.moritzhotels.com. (RO/OL-10)