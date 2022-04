Terus Berinovasi, The Palace Jeweler Luncurkan MOELA

PEREMPUAN biasanya identik dengan perhiasan. Namun di masa sekarang, banyak juga kaum laki yang mengoleksi perhiasan. Boleh dibilang memiliki perhiasan berlian merupakan impian dari semua orang. Bagi yang baru ingin mengoleksinya, perhiasan berlian dengan kualitas terjamin namun harganya tetap terjangkau bisa menjadi pilihan.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, The Palace Jeweler meluncurkan koleksi MOELA, yaitu perhiasan berlian asli yang juga merupakan berlian paling murah dengan harga yang sangat terjangkau. Koleksi perhiasan berlian MOELA memiliki varian #Therlengkap, harga #Therjangkau mulai dari Rp 888 Ribu, dan #Therjamin karena memiliki kadar emas yang tepat dengan sertifikasi SNI.

Koleksi perhiasan MOELA memiliki kualitas berlian dengan Grade Color: H (masuk dalam kuadran grading warna: near colorless) dan Grade Karakteristik atau Clarity: VS (Very Slightly) yang dipadukan dengan kadar emas 18K/75% dan bersertifikasi SNI untuk memastikan ketepatan kadar emas pada perhiasannya.

“Dulu, banyak orang memiliki persepsi bahwa berlian itu mahal, berlian itu tidak ada yang murah, berlian tidak ada yang terjangkau, atau jika ada berlian murah, kualitas berliannya pasti rendah. Sekarang, di era afforadble luxury, perhiasan berlian bisa menjadi milik semua orang. The Palace menjawab keresahan dan kebutuhan tersebut melalui koleksi perhiasan berlian MOELA yang pernah kami luncurkan di tahun 2021 dengan harga mulai dari Rp 999 Ribu. Karena sambutan dan animo dari masyarakat yang sangat baik, bulan ini kami kembali meluncurkan koleksi perhiasan berlian MOELA. Keseluruhan koleksi MOELA The Palace mengangkat konsep simplicity. Konsep ini sesuai untuk pencinta perhiasan yang menyukai design sederhana namun stylish, mudah dipadupadankan dengan beragam outfit dan tentu terjamin kualitasnya,” papar General Manager The Palace Jeweler, Jelita Setifa.

“Konsep afforadble luxury ini diterjemahkan dalam TVC terbaru MOELA yang bertema MOELA 888. Terinspirasi dari lagu dan video klip legendaris anak muda di tahun 90an, Borju by NEO, koleksi perhiasan berlian MOELA ingin diposisikan sebagai koleksi perhiasan berlian yang bisa dimiliki oleh siapa saja. TVC terbaru ini akan mulai tayang per 1 April 2022 di platform commercial ads dan semua digital asset The Palace, ” tambah Jelita.

Di bulan ini, akan ada satu model liontin dari koleksi MOELA The Palace terbaru yang diperkenalkan dengan harga Rp888. Koleksi ini melengkapi koleksi sebelumnya seperti BERMOELA yaitu perhiasan berlian konsep Solitaire, KAMOELA yaitu perhiasan konsep Solitaire dengan twist modern, TRIMOELA yaitu perhiasan dengan konsep trilogi dimana ada 3 berlian dalam 1 design, LOVELA yaitu perhiasan dengan konsep design love dan MODELA yaitu perhiasan dengan konsep desain yang sedikit lebih modern (fancy).

“Koleksi perhiasan berlian MOELA terbaru bisa didapatkan mulai hari ini di semua gerai The Palace Jeweler. Seluruh koleksi perhiasan The Palace Jeweler juga bisa dibeli secara daring melalui online marketplace Tokopedia, TikTok Shop, Zalora, JD.ID, Bukalapak, Shopee dan Blibli. Kini, saatnya Anda mencentang perhiasan berlian dari bucket list karena dengan koleksi MOELA The Palace, perhiasan berlian berkualitas dengan harga terjangkau tidak lagi hanya menjadi impian,” tutup Jelita.

The Palace Jeweler memiliki tagline “Therlengkap, Therjangkau, Therjamin”. Bernuansa superlatif, tagline tersebut diambil dari kata terlengkap, terjangkau, dan terjamin yang mencerminkan nilai unggulan dari The Palace Jeweler. Penulisan “The” pada tagline campaign dipilih bukan hanya karena berima (rhyming) dengan penulisan pada merk The Palace Jeweler, tapi juga untuk memberikan kesan ringan untuk sebuah campaign retail perhiasan, yang dirangkum dalam kampanye 3T. (RO/A-1)