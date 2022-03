Iftar Idaman di Hotel Salak the Heritage

BULAN suci Ramadhan yang penuh berkah dan paling dinantikan kedatangannya oleh umat Islam akan segera tiba. Selain menjadi momentum pelaksanaan ibadah, Bulan Ramadhan juga menjadi momen berkumpul untuk buka bersama.

Saatnya sambut berkah Ramadhan dengan mengatur agenda berbuka puasa penuh sukacita bersama keluarga dan orang-orang tercinta.

Hotel Salak The Heritage sebagai hotel berbintang empat yang berlokasi di pusat Kota Bogor, pada Ramadhan kali ini juga menghadirkan promo untuk berbuka puasa Iftar Idaman (Indahnya Ramadhan) dengan spesial menu Middle East & Asian Cuisine siap memberikan sajian terbaik yang tidak pernah gagal dalam memanjakan lidah penikmat kuliner.

Selama periode promosi hanya dengan harga Rp150.000 Nett/per orang(Early Bird) para tamu dapat menikmati All You Can Eat buffet dengan lebih dari 100 jenis makanan dan menu andalan. Di antaranya Briyani, Chicken Tandori, Beef Fassoulia, Kebab, Pathai, Roti Mariam, Sticky Rice, Es Shanghai.

Selain mendapatkan menu All You Can Eat yang variatif dan lezat, tamu juga akan dimanjakan dengan fasilitas hotel yang lengkap, seperti adanya free valet parking, mushola, lounge, dan tentunya restoran yang nyamandengan area indoor juga outdoor. Staf yang professional serta protokol kesehatan ketat juga menjadi hal penting lainnya yang bisa menjadi alasan utama untuk berbuka puasa di Hotel Salak The Heritage.

Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau melakukan reservasi paket Iftar Idaman Hotel Salak The Heritage, kunjungi alamat website kami www.hotelsalak.co.id atau Anda bisa datang langsung ke hotel yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No.8, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Anda juga bisa menghubungi tim kami via Whatsapp di +62811-1188-400 atau +62882-1979-7804. Tunggu apa lagi, segera booking dan sambut keberkahan Ramadhan. (RO/OL-10)