Iftar Picnic 2022, Tradisi Buka Puasa Bersama Kala Pandemi ala Grand Candi Hotel Semarang

IFTAR Picnic menjadi tradisi buka puasa bersama di Grand Candi Hotel semenjak masa awal pandemi di tahun 2020. Mengambil nama dari sebuah budaya berbuka puasa di India dan Mesir, di mana setiap Ramadan, masyarakat di sana menyajikan berbagai macam hidangan yang digelar di atas tikar, di sebuah pelataran masjid raya saat berbuka puasa. Dan satu tikar hanya boleh diisi oleh anggota keluarga masing-masing.



Nilai keintiman dan kehangatan berbuka puasa bersama orang-orang terkasih itulah yang coba diangkat Grand Candi Hotel melalui Iftar Picnic.



Di Ramadan 2022 ini, Iftar Picnic kembali lagi dengan konsep baru, berupa all you can eat buffet jelajah cita rasa dunia. Di mana tamu dan pengunjung dapat menikmati sepuasnya berbagai hidangan khas dari Nusantara, western, oriental, arabian, mediteranian, korean, hingga hidangan mexican yang tersaji dalam rotasi menu yang berganti setiap hari.



Jenis sajian buka puasa yang disajikan sendiri terdiri dari menu appetizer, takjil, soup, main course, dessert, live cooking, sampai dengan whole meat carving.



Azkar Rizal Muhammad selaku Public Relations menjelaskan, pengadaan promo buka puasa all you can eat ini sudah melalui berbagai macam pertimbangan dan dikonsep sesuai dengan protokol kesehatan dan kebersihan yang sesuai. Tak hanya melakukan pengecekan suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer, dan tempat cuci tangan di beberapa area, Grand Candi Hotel juga memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung. Kapasitas ruangan hanya digunakan 50% dari kapasitas normal.



Pengunjung juga disarankan untuk tidak mengambil makanan sendiri, staf dengan seragam yang sesuai dengan prokes akan menyajikan hidangan yang diinginkan. Jika tamu mengambil hidangannya secara mandiri, maka tamu wajib mengenakan sarung tangan yang disediakan.



Grand Candi Hotel juga melakukan disinfeksi di seluruh ruangan dan di semua peralatan dan perlengkapan sebelum dan sesudah buka bersama all you can eat diadakan.



Iftar Picnic 2022 dibanderol dengan harga Rp150.000 nett/pax dengan promo potongan harga langsung sebesar Rp20.000/pax (menjadi Rp130.000nett/pax) yang berlaku di minggu pertama Ramadan. Dan promo buy 10 get 1 free yang berlaku di minggu ke-2 s/d minggu ke-4 Ramadan.



Untuk menu harian dan informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Instagram resmi Grand Candi Hotel di @grandcandismg. (RO/OL-10)