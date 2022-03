Media Indonesia Menangi Gold Winner IPMA di SPS Award 2022

MEDIA Indonesia memenangi Gold Winner IPMA kategori Surat Kabar Harian Nasional Terbaik dalam Serikat Perusahaan Pers (SPS) Award 2022.

Penghargaan diserahkan oleh Januar P Ruswita, Ketua Harian SPS Pusat, kepada Gaudensius Suhardi, Direktur Pemberitaan Media Indonesia di Jogja National Museum, Kota Yogyakarta, Selasa (29/3) malam.

Ketua Harian SPS Pusat, Januar P Ruswita mengaku bersyukur, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Award 2022 dapat diselenggarakan secara tatap muka langsung di Jogja National Museum, Selasa (29/3), setelah pada SPS Award 2021 dilakukan secara daring.

"SPS Award 2022 mengambil tema Merawat Jurnalisme, Mengokohkan Nasionalisme," papar dia. Tema tersebut memiliki pesan yang kuat di tengah disrupsi media.

Baca juga: Wartawan Media Indonesia Runner Up Lomba Penulisan Opini PWI Jabar

Menurut dia, perusahaan pers harus terus menjaga perwajahan dan konten berkualitas. Dengan modal itu, perusahaan pers dapar memberikan infornasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Harapan kami, penyelenggaraan SPS Award 2022 dapat membawa manfaat dan keberkahan," kata dia.

SPS Award 2022 melombakan 4 penghargaan, yaitu The 13th Indonesia Print Media Awards (IPMA), The 11th Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA), The 11th Indonesia Students Print Media Awards (ISPRIMA), dan The 9th Indonesia Young Readers Awards (IYRA). (A-2)