Wanita Bicara Rasa Sakit Menjadi Botak akibat Alopecia Areata

KERONTOKAN rambut bagi kalangan wanita terasa menyakitkan, menyedihkan, dan memalukan. Ini menurut Jada Pinkett Smith dan selebritas lain yang mengungkapkan perasaan mereka kepada publik.

Subjek ini telah bergegas menjadi kesadaran publik setelah Will Smith menampar komedian Chris Rock karena membuat lelucon tentang rambut botak Pinkett Smith di Oscar. Pinkett Smith berbicara untuk pertama kali pada 2018 tentang diagnosis alopecia sebagai istilah medis yang mengacu pada kerontokan rambut.

"Itu menjadi salah satu saat dalam hidup saya yang membuat saya benar-benar gemetar ketakutan," kata aktris dan sutradara itu di acara online-nya Red Table Talk. "Dan saat itulah saya seperti, 'Ya Tuhan, apakah saya akan botak?'"

Anggota Kongres Demokrat Ayanna Pressley, yang mengumumkan diagnosisnya pada 2020, turut berbicara lewat Twitter pada Senin (28/3). "Mari kita bicara tentang rasanya hidup dengan #alopecia," tulisnya. "Saat-saat yang sangat rentan dan sulit yang dilihat keluarga kita. Postingan penghargaan untuk mereka yang menjaga kita dan mendukung kita ketika kita berada di titik terendah kita. Mereka melihat kita, sepenuhnya."

Ketika Hollywood beringsut menuju keseimbangan yang lebih sehat antara cita-cita kecantikan wanita dan kenyataan hidup, semakin banyak aktris mulai berbicara tentang dampak kerontokan rambut, baik karena stres, perubahan hormonal setelah melahirkan, maupun covid-19.

"Ini sangat tidak glamor, tapi itu benar. Saya perlu mandi lebih lama agar saya bisa mengumpulkan rambut yang rontok dan membuangnya agar tidak menyumbat saluran pembuangan. Mengapa aktris tidak pernah membicarakannya?" Selma Blair mengatakan kepada majalah People pada 2011 setelah melahirkan.

Alyssa Milano, yang kehilangan rambutnya setelah terinfeksi virus korona, mengatakan hal itu telah memengaruhi seluruh rasa dirinya. "Sulit, terutama ketika Anda seorang aktris dan begitu banyak identitas Anda terbungkus dalam hal-hal seperti memiliki rambut panjang halus dan kulit bersih."

Aktris Ricki Lake menulis di Instagram pada 2020 bahwa dia telah berjuang sepanjang hidupnya dengan rambut rontok.

"Itu telah melemahkan, memalukan, menyakitkan, menakutkan, menyedihkan, kesepian, semua hal. Ada beberapa kali ketika saya bahkan merasa ingin bunuh diri karenanya."

Pemenang Oscar, Viola Davis, mengatakan dia telah mencoba menyembunyikan efek alopecianya dengan wig. "Saya memiliki wig yang saya kenakan di sekitar rumah. Saya memiliki wig yang saya kenakan ke acara-acara. Saya memiliki wig yang saya kenakan saat berolahraga," katanya kepada seorang pewawancara.

"Saya tidak pernah menunjukkan rambut alami saya. Saya sangat ingin orang-orang berpikir bahwa saya cantik."

Davis, yang lebih terbuka tentang subjek dalam dekade terakhir, bahkan memasukkannya ke seri How to Get Away with Murder ketika karakternya seorang pengacara dan guru berkemauan keras, melepas wignya yang memperlihatkan rambutnya yang sangat pendek.

Yayasan Alopecia Areata Nasional (NAAF) menyerukan, Senin, agar lebih banyak orang mengetahui kondisi tersebut.

Dikatakannya, alopecia areata merupakan jenis kebotakan spesifik yang disebabkan oleh gangguan autoimun yang membuat rambut sering rontok. Ini memengaruhi sekitar tujuh juta orang di Amerika Serikat dan sekitar 147 juta di seluruh dunia.

"Ini dapat tidak dapat diprediksi dan menyebabkan beban fisik, emosional/mental, psikososial, dan keuangan yang signifikan dan tidak ada obat, pengobatan yang efektif, atau standar perawatan," kata NAAF. "Alopecia areata tidak membeda-bedakan dan dapat menyerang siapa saja pada usia berapa pun dan mungkin kondisi sementara atau seumur hidup. Banyak orang yang hidup dengan kondisi menderita dan kita harus berbuat lebih baik untuk mendukung komunitas ini dan menghapus stigma, diskriminasi, dan hambatan sosial yang bertahan." (AFP/OL-14)