UBM Gelar Kuliah Umum Seri IV Kupas Tantangan di Industri Bisnis Digital

PANDEMI Covid-19 mendorong transformasi digital terjadi lebih cepat sehingga para pelaku bisnis pun perlu beradaptasi dalam proses interaksi dengan konsumen.

Teknologi digital dilirik untuk menciptakan beragam keunikan mulai dari model bisnis hingga pengalaman konsumen.

Tantangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam studium generale atau kuliah umum seri keempat yang digelar Universitas Bunda Mulia, Kamis (28/4) oleh program studi (prodi) Bisnis Digital.

“Suatu kehormatan besar terlibat dalam Studium Generale persembahan Universitas Bunda Mulia. Saya sangat senang dapat berbagi ilmu mengenai faktor-faktor keberhasilan model bisnis digital. Saya siap mengintensifkan kerja sama ini dan berharap Program Studi terus sukses dengan menyajikan wawasan menarik dalam topik yang beragam," ujar Prof. Dr. Christian Stummeyer.

Christian merupakan Professor of Business Informatics and Digital Commerce dari Technical University of Ingolstadt, Jerman dan merupakan pencetus "Seven Success Factors for Business Digital Models".

Lebih jauh ia menjelaskan, menyusun model bisnis yang tepat di awal perjalanan start up bukanlah hal mudah. Ide bisnis yang tervalidasi akan menjadi sia-sia jika tidak dieksekusi dengan model bisnis yang tepat. "Dibutuhkan pemahaman serta eksperimen pelaku start up untuk menemukan formula yang tepat," ujar Christian.



Menjawab tantantagan itu, Program Studi Bisnis Digital Universitas Bunda Mulia dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan tingginya perluang kerja di industri digital pada era disrupsi teknologi lewat tiga peminatan yaitu E-Commerce, Digital Technology, dan Content Creation.

"Penyusunan kurikulum dengan sistem desk comparison dari 3 kampus ternama di Australia serta ditunjang tenaga pengajar mumpuni sekaligus praktisi di bidangnya, Universitas Bunda Mulia siap mencetak lulusan yang mampu bersaing sebagai talenta digital terbaik di Indonesia," ujar Direktur Pemasaran UBM Young Dame R Napitupulu. (OL-8)