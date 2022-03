Sambut Ramadan, Gelar Baking Showcase untuk UMKM dan Ibu Rumah Tangga

PT Bungasari Flour Mills Indonesia dan ABC Cooking Studio kembali berkolaborasi untuk menghadirkan baking showcase, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan kalangan rumah tangga.

Pada kesempatan yang sama, Bungasari, yang dipercaya dalam penyediaan beragam tepung terigu di kelas-kelas pelatihan studio masak asal Jepang ini, sekaligus memperkenalkan rangkaian produk tepung premix teranyarnya, Hana dan Golden Eagle, untuk kali pertama di Jakarta.

Bertempat di ABC Cooking Studio di Senayan, City, Jumat (25/3), kegiatan edukatif ini diberi tema "The Joy of Baking with Bungasari Premixes".

Para chef Bungasari yang berkolaborasi dengan ABC Cooking Studio ambil bagian dalam showcase yang diselenggarakan secara luring ini.

"Dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Bungasari dan ABC Cooking Studio ingin berbagi beragam inspirasi dalam bentuk sajian yang diolah dari tepung premix Bungasari, sebagai hidangan di saat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri," ujar Commercial Director PT Bungasari Flour Mills Jonathan Quek, dalam siaran persnya, Minggu (27/3).

Lebih lanjut Jonathan menyatakan, Bungasari dan ABC Cooking Studio mengusung misi bersama, agar masyarakat mendapatkan keahlian baru dalam mengolah tepung dan mengaplikasikannya di rumah atau tempat usaha mereka.

Diharapkan, kegiatan kolaboratif antara produsen terigu terdepan di Indonesia dan studio masak asal Jepang ini, dapat menginspirasi masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan salah satu inovasi Bungasari dan ABC Cooking Studio yang diharapkan dapat menyokong kegiatan para pelaku usaha serta kebutuhan rumah tangga, melalui tepung premix yang simpel, easy to make, dan pasti jadi," jelasnya.

"Setiap kemasan tepung premix Bungasari telah diformulasikan untuk memenuhi selera konsumen, baik untuk kebutuhan industri mau pun rumah tangga," Jonathan, menambahkan.

Dalam acara ini, dengan menggunakan premix Golden Eagle dan Hana, para chef Bungasari menggelar baking demo untuk menghasilkan beragam macam sajian mulai dari varian donut, chiffon, muffin, sponge cake, Swiss roll, pound cake, brownies, serta roti multi-grain, yang sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia.

Sementara, olahan pangan hasil kreasi ABC Cooking Studio, terdiri dari sausage roll, summer avocado pizza, melted cheese gratin bread, anchovy pizza, dan matcha ring.

"Kami menyambut baik acara 'The Joy of Baking with Bungasari Premixes' ini. Acara edukatif ini juga sejalan dengan visi dan misi ABC Cooking Studio, yakni 'bringing smiles to dining table all around the world'," kata Country Manager ABC Cooking Studio Maria Andyta Soepomo.

“Melalui acara yang merupakan hasil kolaborasi antara ABC Cooking Studio dan Bungasari ini, kami juga ingin menyampikan pesan bahwa baking merupakan hal yang mudah dan dapat memberikan kebahagiaan bagi banyak orang,” tambahnya.

Baking showcase perdana Bungasari dan ABC Cooking Studio ini semakin seru dengan kehadiran Gina Aditya, kontestan “Masterchef Indonesia” musim ke-6.

Chef cantik ini berbagi cerita dalam mengolah tepung premix Bungasari, yang menurutnya simpel, langsung jadi, serta cocok bagi para pelaku usaha pemula. (RO/OL-09)