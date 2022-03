Hilangnya Keanekaragaman Hayati Ancam Stabilitas Ekonomi dan Sosial

BANK-BANK sentral meremehkan ancaman signifikan yang ditimbulkan oleh hilangnya keanekaragaman hayati. Satu laporan baru mengatakan itu pada Kamis (24/3). Ia memperingatkan bahwa lembaga keuangan dan bisnis menghancurkan aset berupa alam yang mereka andalkan.

Sementara perubahan iklim semakin diperhitungkan dalam perhitungan risiko ekonomi sistemik, laporan oleh para gubernur bank sentral, pengawas keuangan, dan akademisi mengatakan ancaman yang sebanding dari krisis keanekaragaman hayati baru saja mulai dihargai. "Keanekaragaman hayati mendukung semua kehidupan di planet kita," kata Ravi Menon, Ketua Bank Sentral dan Jaringan Pengawas untuk Penghijauan Sistem Keuangan, dalam kata pengantarnya untuk laporan tersebut.

"Namun kita mengikis keanekaragaman hayati dengan kecepatan yang sangat merusak ekosistem alami yang menyediakan makanan, air, dan udara bersih bagi kita. Ini pada gilirannya dapat menimbulkan risiko signifikan terhadap stabilitas ekonomi, keuangan, dan sosial."

Laporan tersebut, yang disusun dengan masukan dari lusinan bank sentral, muncul di tengah negosiasi internasional di Jenewa untuk membahas kesepakatan global untuk melindungi alam hingga pertengahan abad yang telah dibandingkan dengan Perjanjian Paris untuk perubahan iklim.

Sekitar 200 negara akan menandatangani kerangka keanekaragaman hayati yang mencakup proposal untuk melindungi 30% habitat dunia, pada konferensi COP15 PBB akhir tahun ini di Tiongkok. Laporan baru menekankan dampak sistem keuangan dapat membuat keanekaragaman hayati, melalui pinjaman, investasi, dan pilihan asuransi.

Tambahan kekayaan

Laporan itu juga menggarisbawahi sistem ekonomi dan keuangan bergantung pada ekosistem yang sehat dan berfungsi dan risiko yang muncul ketika proses alami ini rusak. Misalnya, hasil panen terancam oleh hilangnya spesies penyerbuk yang disebabkan oleh perusakan dan penghancuran habitat, polusi pestisida, dan perubahan iklim.

Penggundulan hutan dapat menyebabkan perubahan tidak hanya pada habitat lokal, tetapi juga siklus hidrologi. Penelitian, katanya, menunjukkan tekanan manusia dapat menyebabkan hutan hujan Amazon melewati titik kritis yang akan mengubahnya menjadi sabana.

Bank Pembangunan Inter-Amerika memperkirakan bahwa kebijakan untuk mencegah Amazon mencapai ambang batas ini--membatasi deforestasi, berinvestasi dalam pertanian berkelanjutan, meningkatkan manajemen kebakaran--akan menghasilkan kekayaan tambahan sekitar US$339,3 miliar.

Namun, para peneliti juga memperingatkan bahwa transisi ke ekonomi global yang melindungi alam menciptakan tantangan potensialnya sendiri. "Bukannya kebijakan pemerintah ini salah," kata Nick Robins, dari Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment di London School of Economics, yang menjadi ketua bersama kelompok studi di balik laporan tersebut. "Hanya, mungkin investasi sekarang dari bisnis dan lembaga keuangan ini tidak selaras dengan ekosistem yang sehat."

Laporan itu mengatakan beberapa negara telah mulai mengambil tindakan, tetapi mendesak bank sentral untuk memberikan tanggapan global yang terkoordinasi terhadap krisis keanekaragaman hayati. "Tidak bertindak juga merupakan pilihan dengan biaya yang melekat," kata Robins.

Ia menekankan bahwa ancaman terhadap alam harus diintegrasikan ke dalam pandangan risiko dan perhitungan bank sentral. "Hilangnya keanekaragaman hayati merupakan ancaman bagi stabilitas keuangan," tambahnya. (AFP/OL-14)