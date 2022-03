Motivasi Siswa Persiapkan Diri Hadapi UTBK, Zenius Gelar Grand Try Out (GTO) Berhadiah 

UNTUK meningkatkan motivasi siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), platform teknologi edukasi, Zenius meluncurkan program Grand Try Out (GTO), yang akan berlangsung selama empat minggu selama April 2022. Seluruh rangkaian program yang ada di GTO dapat diakses secara gratis oleh siapa saja.

Rangkaian acara GTO terdiri beberapa kegiatan, seperti empat sesi Try Out pada 9, 16, 23, dan 29 April 2022, kompetisi “Weekly Latihan Soal Challenge” di fitur ZenPractice dengan hadiah menarik untuk peserta dengan skor tertinggi setiap minggunya (11-29 April), serta Klinik Pembahasan Try Out, di mana peserta bisa menghadiri Live Class dengan tutor Zenius untuk membedah soal-soal dari setiap GTO. Live Class ini akan diadakan setiap minggu dari hari Senin-Jumat.

Founder dan Chief Educational Officer Zenius Sabda PS mengatakan, UTBK merupakan ujian keterampilan berpikir dan pemahaman konsep yang penting dikuasai agar dapat masuk ke perguruan tinggi impian. Zenius ingin siswa tidak merasa tertekan dalam proses persiapan UTBK.

"Sebaliknya, kami percaya bahwa untuk bisa memberikan kemampuan terbaiknya, setiap siswa harus menikmati proses belajar dan memahami betul materi yang mereka pelajari. Program GTO sengaja kami rancang sebagai materi pembelajaran yang dapat memicu kecintaan belajar dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui konsep gamifikasi yang menyenangkan," ujar Sabda dalam keterangannya.

Sistem latihan dan penilaian GTO telah disusun sama persis seperti UTBK asli, di mana jawaban benar akan mendapat skor +2 dan jawaban salah -1. Selain itu, selama persiapan menghadapi Try Out, siswa juga dapat mengakses fitur baru ZenPractice, yang menyediakan lebih dari 400.000 soal latihan dan pembahasan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Untuk menyusun soal-soal latihan ini, Zenius telah melibatkan tutor-tutor di bidang sosial humaniora (IPS) dan sains & teknologi (IPA).

Ketika mengikuti GTO, para siswa juga dapat mengukur nilai Try Out, lengkap dengan pembahasannya, agar mereka tahu kesalahan yang dilakukan dan cara memperbaikinya. Selain itu, salah satu fitur yang paling menarik adalah beragam hadiah berupa sertifikat, gadget, dan merchandise dengan total senilai puluhan juta rupiah yang dihadirkan Zenius untuk menambah motivasi peserta dengan skor tertinggi di setiap minggu.

Baca juga : Transformasi Digital Dukung Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Zenius telah memiliki rekam jejak yang baik dalam mempersiapkan siswa Indonesia menghadapi UTBK. Pada 2021 lalu, 7 dari 10 pengguna premium Zenius berhasil lolos UTBK, meningkat 15% dari angka kelulusan tahun sebelumnya.

Dari total pengguna yang lolos pada 2021, sebanyak 40% diantaranya diterima di pilihan universitas pertama, sementara 26% diterima pada pilihan universitas kedua. Angka ini diperoleh dari survei yang dilakukan Zenius kepada 2.500 lebih penggunanya, dengan margin of error sebesar 2%.

Zenius juga pernah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dan PGRI Provinsi Aceh untuk menggelar seminar persiapan dan Try Out UTBK terbuka bagi seluruh siswa kelas 12 pada November 2021.

Dari 2.000 siswa yang mengikuti Try Out tahap pertama dan tahap kedua, 1.000 diantaranya mendapatkan akses gratis Zenius Aktiva UTBK, yang berisi konten persiapan UTBK mulai dari video materi, simulasi ujian, bank soal, panduan belajar, latihan soal, hingga pembahasan.

Hasilnya, 1.000 siswa yang mengakses latihan-latihan soal UTBK di platform Zenius memperlihatkan peningkatan sebesar 43% pada skor TO kedua dibandingkan dengan skor TO pertama.

“Pengalaman di Aceh menjadi bukti bahwa persiapan ekstra melalui latihan soal bisa meningkatkan skor akhir siswa, karena mereka lebih siap dan menguasai materi. Kami berharap, dengan penambahan konsep baru berupa kompetisi berhadiah di GTO Zenius tahun 2022, semakin banyak siswa yang terpacu untuk mempersiapkan diri dengan matang. Tanpa perlu mengeluarkan biaya apapun, kini setiap siswa Indonesia pun bisa mendapatkan akses yang setara untuk persiapan UTBK di GTO,” tutup Sabda. (RO/OL-7)