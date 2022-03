Sambut Ramadan, Harper MT Haryono Sajikan ‘Nusantara Delight’ untuk Buka Puasa Bersama Keluarga

BULAN suci Ramadan menjadi momen yang dinantikan setiap umat muslim yang menjalankannya. Tentunya Ramadan tahun ini tetap berjalan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.



Harper MT Haryono hadirkan beragam sajian menu berbuka puasa dengan tema ‘Nusantara Delight’ yang dibalur dengan bumbu khas Indonesia.



Hotel berbintang empat ini menghadirkan beragam menu Indonesia dengan menu utama seperti Beef dan Chicken Rottisserie, hidangan makanan laut, dan masakan Indonesia lainnya. Selain itu, hidangan yang disajikan secara prasmanan ini juga menyediakan aneka takjil seperti Setup Tape, Kue Kojong, Biji Salak, Apple Strudle, dan ragam jajanan tradisional lainnya.



Menu berbuka puasa ini dibandrol seharga Rp150.000 net per orang mulai pukul 6 sore hingga 9 malam di Rustik Bistro & Bar. Para penikmat kuliner juga mendapatkan penawaran menarik ‘Pay 4 Get 5’ untuk setiap pemesanan dan pembayaran hingga 1 April 2022 yang dapat digunakan untuk berbuka puasa kapanpun hingga 1 Mei 2022.



“Di Harper MT Haryono ini kita menghadirkan sajian yang dimasak secara live, dengan bahan yang berkualitas dan halal. Jadi para tamu tidak perlu khawatir dengan hidangan yang disajikan. Para karyawan yang bertugas juga telah melalui vaksinasi covid-19," ujar Hadhi Septanto selaku Executive Chef.



Khusus nasabah BNI, juga mendapatkan penawaran diskon 20% untuk berbuka puasa. Untuk tamu BUMN dan Hotelier juga mendapatkan harga spesial sebesar Rp125.000 net per orang. Tentunya hotel yang berada di area cawang ini juga kembali menghadirkan ‘Pay 4 Get 5’untuk berbuka puasa di tanggal 2-9 April 2022 dan minggu keempat April 2022.



Untuk informasi lebih lanjut mengenai penawaran 'Nusantara Delight' dan reservasi dapat menghubungi 02139721007 atau melalui WhatsApp di 08118627888. Informasi terbaru seputar kegiatan dan promosi dapat mengikuti sosial media Instagram @HarperMTHaryono dan Facebook Harper MT Haryono. (RO/OL-10)