Mahasiswa Unissula Usung Penguatan Literasi Generasi Muda di Turki

MAHASISWA Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (FE Unissula), Semarang, Jawa Tengah, Kurniawan Wicaksono, berhasil meraih predikat The Best Participant pada kegiatan The 5th Istanbul Youth Summit 2022. Ajang ini berlangsung pada 14-17 Februari 2022 di Istanbul, Turki.

Kegiatan itu merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Youth Break Boundaries yang memiliki tiga tahap penyeleksian untuk para mahasiswa dari seluruh negara sampai menjadi delegasi, yaitu administrasi, LGD, dan wawancara. Tahun ini, kegiatan The 5th Istanbul Youth Summit 2022 dihadiri sekitar 250 delegasi dari lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Pakistan, dan Palestina.

Kurniawan menceritakan pertama kali mengikuti acara konferensi internasional ini membuatnya sempat mengalami culture shock karena berada di antara delegasi terbaik setiap kampusnya. Namun, hal tersebut tidak menjadikan alasan untuk berada dalam kegugupan. "Kesempatan ini harus dimaksimalkan dengan kompetensi yang dimiliki dan selalu ingin belajar hal baru serta tidak takut akan tantangan," ujarnya.

Pada kegiatan The 5th Istanbul Youth Summit 2022, selain menjadi delegasi, Kurniawan juga menjabat sebagai CEO Edupilot dengan memberikan gagasan yang diperlombakan dalam acara konferensi, yaitu proyek sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas daya literasi di kalangan generasi muda. "Saya dan tim mempersiapkan proyek ini kurang lebih tiga bulan, mulai dengan brainstorming ide, menganalisis potensi pasar hingga membuat rancangan pitch deck proposal bisnis jangka panjang dengan harapan dapat membantu menyelesaikan permasalahan rendahnya minat literasi anak muda terutama pelajar dan mahasiswa," ujar Kurniawan.

Dekan Fakultas Ekonomi Unissula Prof. Olivia Fachrunnisa juga tidak mampu menyembunyikan kebanggaan atas torehan prestasi yang dicapai mahasiswanya. "Perolehan prestasi Kurniawan Wicaksono yang merupakan mahasiswa kami mendapatkan predikat The Best Participant di kancah internasional menjadi suatu kebanggaan bagi kampus dan seluruh warga FE Unissula. Semoga keberhasilan dan pencapaian ini dapat menambah semangat kepada seluruh civitas akademika untuk terus meraih prestasi dan mengharumkan nama kampus dan FE Unissula."

Kurniawan juga memberikan pesan kepada generasi muda, khususnya rekan-rekan mahasiswa Unissula. "Harapan saya ke depan yaitu semakin banyak lagi generasi muda, khususnya mahasiswa Unissula terutama yang berasal dari rumah saya sendiri yaitu Fakultas Ekonomi, agar lebih semangat dan giat untuk mengikuti kegiatan internasional, karena yang saya rasakan dapat membuka cakrawala pengetahuan lebih luas serta meningkatkan soft skill berupa leadership," tutup Kurniawan. (RO/OL-14)