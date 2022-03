Program 'Give Fresh Air', Donasi Sepatu Ditukar dengan Tanam Pohon   

ATMOS Jakarta, toko retailer streetwear dan sneaker pertama di Indonesia dari Jepang yang didirikan di Tokyo oleh Hidefumi Hommyo pada tahun 2000, merayakan Air Max Day 2022.

Perayaan Air Max Day 2022.dengan mengimplementasikan program global, “Give Fresh Air” dan menghadirkan Nike Air Max 1 “Premium” di Indonesia.

'Give Fresh Air' merupakan inisiatif global yang mengajak seluruh sneakerheads di seluruh dunia untuk menciptakan gerakan kolektif yang dapat merubah masa depan menjadi lebih baik melalui donasi sneaker kepada komunitas lokal.

Nike Air Max 1 “Premium” merupakan koleksi terbaru Nike yang akan diluncurkan pada saat Air Max Day pada 26 Maret 2022.

Untuk wilayah Asia Pasifik dan Amerika Latin, Nike meluncurkan koleksi khusus, Nike Air Max 1 “Premium”, yang memvisualisasikan konsep a perfectly imperfect vision dari klasik Amerika melalui keunikan desain Jepang.

Atmos Jakarta Brand Manager, Oktaviani Abby mengatakan, “Air Max Day tahun ini sangat istimewa. Karenanya, Atmos Jakarta mengimplementasikan “Give Fresh Air” dengan mengajak para sneakerheads dan sneaker’s enthusiasts di seluruh Indonesia untuk mendonasikan sepatu layak pakai di periode donasi pada 18 Maret – 17 April 2022 ke toko Atmos Jakarta Plaza Indonesia Level 2 dan Plaza Senayan Level 2.

"Tiap sepasang sepatu yang didonasikan, Atmos akan menanam dua pohon yang dilakukan bersama dengan Lindungi Hutan," kata Oktaviani dalam keterangan pers, Kamis (24/3).

"Sepatu yang terkumpul akan disalurkan melalui HOPE Worldwide Indonesia. Inisiatif global ini sejalan dengan pesan yang dibawa oleh koleksi terbaru Nike Air Max 1 “Premium”, yaitu menjadi cultural icon for the next gen of future-proofers.” jelasnya.

Nike Air Max 1 “Premium” yang diluncurkan tahun ini sangat khusus. Terinspirasi dari tekstil Amerika dan konsep Kintsugi dari Jepang di mana detail sangat penting, keunikan konsep diimplementasikan dalam sentuhan kulit, jahitan-jahitan klasik dan ragam pola lainnya yang menjadikan koleksi ini layak menjadi bagian dari koleksi premium para sneakerheads di Indonesia.

Oktaviani melanjutkan, “Nike Air Max 1 “Premium” represents versatile, fun, stylish right now and going forward and also inspiring item to craft a future with no rules to redefine the world’s future."

Untuk mendapatkan Nike Air Max 1 “Premium”, para sneakerheads dapat mengikuti raffle yang dibuka pendaftarannya hanya pada 21-25 Maret 2022. Pemenang raffle akan diumumkan pada hari Air Max Day yaitu 26 Maret 2022 melalui akun IG @atmos_id.

“Atmos Jakarta berharap, semakin banyak sneakerheads dan sneaker’s enthusiasts ikut serta dalam program “Give Fresh Air” dan menjadi bagian dari future proofers atau penggerak dunia,” tutup Oktaviani.

Atmos memiliki toko eksklusif di Jepang dan seluruh dunia seperti Tokyo, Osaka, New York City, Seoul, Bangkok, Kuala Lumpur dan Jakarta.

Atmos Jakarta mulai beroperasi pada tahun 2020. Flagship store Atmos Jakarta berada di Plaza Indonesia Level 2 dan Plaza Senayan Level 2 dan menyediakan beragam koleksi sneakers collectible, pakaian dan beragam aksesoris lainnya. (RO/OL-09)