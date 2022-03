Bantu Atasi Keluhan Tulang Belakang, Dooglee Indonesia Luncurkan Lumbar Pillow. 

KELUHAN mengenai tulang belakang banyak dijumpai di Indonesia. Hal itu menurut ahli fisioterapi, Windy Mayang, banyak disebabkan juga oleh posisi yang salah saat melakukan aktivitas, atau posisi saat beraktivitas secara kontinu, seperti terlalu banyak duduk.

Untuk mengatasi itu, bantuan fisioterapi diperlukan, Namun, menggunakan alat bantu sederhana untuk menopang tubuh agar tidak menghadapi masalah nyeri tulang belakang yang bisa berakibat fatal dalam jangka panjang.

Merespons fakta itu, produsen latex, PT. Dooglee Group Indonesia meluncurkan bantal khusus bernama Lumbar Pillow. Bantal dengan desain khusus itu diharapkan dapat memperbaiki struktur tulang belakang dan mencegah sciatica (nyeri tulang belakang).

Perwakilan Dooglee Group Indonesia, Mario Forchorus mengatakan, bantal itu terbuat dari 100% natural latex atau latex alami yang berbeda dengan latex sintesis.

Baca juga : Menkes Pastikan Persediaan Vaksin Covid-19 Mencukupi

"Dooglee berkomitmen pada produk kesehatan, mengedepankan fungsi dan berbahan baku alami 100% natural Latex, dengan tagline 'back to nature, for a better comfort', membuat setiap pengguna merasa aman dan nyaman. Besar harapanya produk Lumbar Pillow dapat membantu proses penyembuhan juga pencegahan nyeri sendi pada tulang belakang atau di kenal dengan sciatica," katanya dalam peluncuran di Jakarta, Rabu (23/3).

Mario menambahkan, Dooglee Indonesia tengah membangun jaringan dalam penyebaran produk ke seluruh Indonesia. Untuk sekarang ini produk dooglee lain dan Lumbar Pillow bisa anda dapatkan di baby store terbaik di kota anda, bahkan dengan sangat mudah dapat di pesan secara online di platform e-commerce yang ada di Indonesia.

Windy mendukung penuh kehadiran Lumbar Pillow. Menurutnya, dengan penggunaan bahan latex, artinya lumbar pillow mendukung pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan maksimal.

"Dengan ini saya sebagai tim medis dibidang fisioterapi yang berjibaku dengan masalah otot, ligament, persendian, serta saraf. Merekomendasikan bahan untuk beraktivitas dalam kondisi saat berkerja maupun beristirahat ( tidur) dengan mengunakan bahan yang alami untuk dapat mensuport tubuh lebih sehat dan bugar," pungkasnya. (RO/OL-7)