I3L dan iSB Gelar Pameran Pendidikan Internasional 2022

MINAT siswa Indonesia untuk mengenyam pendidikan di luar negeri tetap tinggi walau dunia sedang dilanda pandemi Covid-19. Pengetahuan tentang segalaa hal terkait sekolah di luar negeri, terutama kualitas sekolah atau universitas yang akan dituju, menjadi penting bagi para siswa yang ingin melanjutkan stuidinya di luar negeri.

Hal inilah yang mendorong Indonesia International for Life Science (i3L) and i3L School of Business (iSB) menggelar pameran Pendidikan International Online Education Expo 2022 dengan universitas partner yang diadakan secara online melalui zoom. Universitas partner yang ikut di expo ini antara lain University of Queensland, University of Canterbury, Queens University Belfast, University of Dundee, University of Applied Sciences & Arts Northwestern Switzerland, dan universitas lainnya.

"Melalui pameran ini, calon mahasiswa dapat konsultasi langsung dengan perwakilan universitas dari beberapa negara terkait informasi jurusan kuliah hingga kemungkinan adanya peluang double degree. Tak hanya dapat berkonsultasi secara langsung, acara international expo ini juga memberikan kesempatan untuk para partisipan mengikuti rangkaiantes Bahasa inggris oleh British council secara gratis yang hanya akan tersedia selama event berlangsung," jelas Azalia Imani Bastonus, Public Relation of Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) dalam keterangan yang diterima, Selasa (22/3).

Lebih jauh, Azalia mengatakan i3L and iSB juga menawarkan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan internasional melalui Double Degree Program. Melalui program ini mahasiswa berkesempatan memiliki dua gelar tanpa menambah waktu perkuliahan untuk menambatkan gelar yang kedua. Mahasiswa bisa mendapatkan gelar bachelor’s degree dari luar negeri yang terakreditasi resmi dan satu gelar Sarjana (Strata 1) dari i3L, jelas Azalia.

Dengan berkuliah melalui program double degree, jelas, Azalia, mahasiswa akan memiliki nilai yang lebih. Pengalaman menempuh studi di dua tempat, jelasnya, akan memberikan dampak yang bagus untuk karier di masa mendatang.

"Beban yang dijalani selama program double degree ini pasti beda dengan perkuliahan pada umumnya. Secara tidak langsung mahasiswa dapat belajar melalui segala pressure dan tantangan saat studi dengan baik," ungkap Azalia.

International Education Expo 2022 ini bekerja sama dengan universitas terkemuka di UK dan seluruh dunia dan akan berlangsung sebanyak dua kali pada 9 dan 16 April 2022. (RO/OL-15)