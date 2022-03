Peringati Hari Down Syndrome, Bogasari Latih Anak Berkebutuhan Khusus

TEPAT hari ini, 21 Maret, merupakan peringatan Hari Down Syndrome Sedunia atau World Down Syndrome Day (WDSD). Tahun ini adalah peringatan yang ke-11 dengan tema "What does inclusion mean” atau apa makna inklusi?"

Tema "Inclusion Mean" dirancang sebagai momen bagi komunitas down syndrome global untuk terhubung setiap tahun. Mereka bisa saling berbagi ide, pengalaman, maupun pengetahuan; memperdayakan satu sama lain untuk mengadvokasi hak yang sama bagi orang-orang dengan down syndrome dan menjangkau pemangku kepentingan utama untuk membawa perubahan positif.

Inilah yang melatarbelakangi Bogasari menggelar Kelas Pelatihan Baking bersama Siswa SMA, SMP dan SD dari Sekolah Kebutuhan Khusus (SKH) Sang Timur, Karang Tengah, Tangerang, Senin (21/3).

"Melalui kelas pelatihan kue kering puppy cookies ini, Bogasari ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan para siswa SKH, khususnya down syndrome karena mereka berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya. Termasuk dalam hal entrepreneurship atau kewirausahaan,” ucap Anwar Agus, Vice President Human Resources PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari, Senin (21/3).

Bogasari memberikan pelatihan kue kering karena para siswa berkebutuhan khusus di Sang Timur sudah terbiasa dengan praktik tata boga, khususnya siswa SMA dan SMP. Pelatihan ini diikuti siswa SMA , SMP dan sebagian siswa kelas 5 dan 6 SD.

Dengan adanya materi pelatihan ini kemampuan para siswa makin bertambah, bahkan jiwa kewirausahaan mereka makin terasah.



Ramadan

Menurut Kepala Sekolah SKH Sang Timur, Suster Rachel Maria Pij, hasil mata pelajaran praktik tata boga para siswa kerapkali ada yang dijual namun masih sebatas di lingkungan sekolah.

SKH Sang Timu sudah ada sejak 20 Juli 1992 dengan murid pertama sebanyak 10 siswa. Saat ini jumlah siswa SKH Sang Timur setingkat SD 31 orang, SMP 12 anak, dan SMK 22 anak.

Ada juga lulusan SMA SKH Sang Timur yang berhasil melanjutkan perkuliahan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus di kampus IPB dan London School of Public Relations

“Karena itu kami berharap, dengan adanya pelatihan dari Bogasari di hari peringatan Down Syndrome ini tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga menumbuhkembangkan rasa percaya diri anak-anak kami yang berkebutuhan khusus. Ini bekal yang sangat baik, tidak hanya saat di sekolah tapi ketika lulus SMA nanti karena pastinya tidak mudah bagi siswa SKH Sang Timur untuk bekerja di kantoran atau melanjutkan perkuliahan,” ucap Suster Rachel Maria Kepala Sekolah SKH Sang Timur.

Pelatihan yang berlangsung selama 3 jam ini dipandu 2 baker ahli dari Bogasari Baking Center (BBC). Setiap anak mendapatkan kesempatan praktik langsung, tidak hanya mendengar dan melihat.

Pilihan membuat kue kering Puppy Cookies adalah menyesuaikan dengan momen Ramadan yang tinggal menghitung hari, sehingga para siswa punya peluang untuk menjadikannya sebagai produk jualan.

“Alasan lain, produk ini gampang dibuat dan bentuknya lucu sehingga bisa memberikan kesan gembira di momen spesial peringatan Hari Down Syndrome sedunia,” kata Anwar.



Pemkot Tangerang



Acara pelatihan dalam rangka peringatan Hari Down Syndrome Sedunia ini sangat disambut positif oleh Pemerintah Kota Tangerang. Meski tidak hadir langsung di lokasi acara, Wakil Wali Kota Tangerang H Sachrudin secara virtual melalui zoom’s meeting menyampaikan terima kasih kepada Bogasari yang telah melaksanakan pelatihan membuat kue kepada anak-anak di Sekolah Kebutuhan Khusus Sang Timur.

"Sebuah kebahagiaan bagi kami Pemerintah Kota Tangerang tentu ini menjadi kesempatan yang baik, khususnya untuk anak-anak kita yang luar biasa ini yang telah mendapatkan dukungan dan perhatian secara langsung. Hal ini menjadi bukti nyata sinergi bersama dalam memberikan kesempatan yang sama akan pengetahuan, pendidikan serta hak berketerampilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus," ucap Sachrudin.

Lebih lanjut Wakil Wali Kota Tangerang menuturkan, peringatan Hari Down Syndrome ini juga menjadi penggugah kesadaran bagi publik untuk semakin membuka pikiran dan peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekitar.

"Stigma negatif terhadap orang dengan down syndrom bahwa mereka tidak bisa hidup mandiri sangat tidak tepat. Faktanya banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa berkembang, mandiri dan berkarya untuk dirinya sendiri. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan orangtua, keluarga dan lingkungan sekitar," tutur Wakil Wali Kota.

Pemerintah Kota Tangerang terus melakukan pemantauan penerapan sekolah inklusi agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua. "Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa memfasilitasi bakat putra-putri tercinta kita khususnya dalam bidang tata boga dan wirausaha. Saat ini sudah ada 51 sekolah inklusi di Kota Tangerang di antaranya SD 47 sekolah inklusi dan SMP 4 sekolah inklusi," tambah Sachrudin. (N-2)