Sajian Iftar di Asia yang Menggugah Selera dari Holiday Inn Jakarta Kemayoran

RAMADAN 2022 sebentar lagi akan dimulai, sudahkah kamu bersiap ? Ramadan berasal dari kata Ar-raman yang mengartikan panas yang menghanguskan atau kekeringan. Tak heran bagi sebagian orang, bulan puasa terasa lebih panas dari bulan sebelumnya.

Namun terdapat bagian paling menyenangkan dari bulan suci ini, yaitu Iftar atau yang lebih dikenal dengan berbuka puasa.



Berbuka Bersama (Bukber) menjadi momen yang selalu ditunggu setiap tahunnya. Setelah lelah beraktivitas serta menahan lapar dan haus, tiba saatnya kita menikmati hidangan berbuka puasa bersama dengan teman baik, keluarga maupun kolega kerja.

Pada tahun ini, Holiday Inn Jakarta Kemayoran contohnya, mengadakan All You Can Eat Buffet bertemakan “IFTARIA” yang merupakan singkatan dari Iftar in Asia.

Tepat pukul 5 sore, seluruh hidangan sudah siap tersaji. Tamu dapat mulai mengambil suguhan di pojok Takjil, seperti kurma, aneka gorengan, kolak, dan bubur manis.

Chef Nur Deslianto selaku Executive Chef mengungkapkan,“Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini kami berusaha mengajak para tamu ber-traveling ke sejumlah negara Asia, seperti Korea, Jepang, China dan Timur Tengah melalui hidangan otentik khasnya.”

Kabar baik lainnya, terdapat promo Early bird mulai tanggal 24 – 31 Maret 2022 dengan potongan menjadi hanya Rp 225.000 net/orang untuk berbuka puasa sepuasnya.

Hidangan khas seperti Beef Bulgogi, Assorted Modern Sushi, Roasted Duck, Singaporean Laksa dan Chicken Tandoori mungkin bisa menjadi pilihan makanan utama bagi para penikmat kuliner.

Holiday Inn Jakarta Kemayoran berhasil membuat kegiatan IFTARIA pada periode 4–30 April 2022 menjadi istana kuliner dengan kehangatan Ramadan nan Instagramable dengan sudut-sudut foto berdekorasi khas timur tengah.

"Saat suasana PPKM saat ini, pengunjung harian akan dibatasi. Sehingga ada baiknya, tamu melakukan reservasi terlebih dahulu sebelum kedatangan. Social disctancing dan beberapa protokol lainnya akan tetap dijaga ketat oleh tim operational terkait.” ungkap Indah Susanti – Director or Sales.