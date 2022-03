Sambut Ramadhan, Irresistible Bazaar kembali Digelar

RAMADHAN atau bulan Puasa adalah momen yang paling dinanti umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan di Tanah Air biasanya ada berbagai kegiatan yang kegiatan dalam menyambut bulan suci tersebut.

Berangkat dari situ, Irresistible Bazaar kembali digelar jelang Ramadhan selama 9 hari penuh pada 19-27 Maret di Main Atrium PIK A Venue. Dengan mengusung Tagline I Know What You Want, I Have What Yout Want Irresistible Bazaar ke-22 akan menghadirkan lebih dari 90 tenant terpercaya yang akan menghadirkan barang-barang preloved branded mulai dari Tas, Sepatu, Baju, Jam tangan, Kacamata, Kosmetik, dan berbagai item fashion lainnya untuk para pecinta fashion preloved branded.

Dengan meneruskan aturan di dua gelaran bazaar sebelumnya, selama masa pandemi Irresistible Bazaar memberlakukan protokol kesehatan yang ketat untuk para pengunjung dan tenant. Seperti melakukan pengecekkan suhu kembali saat masuk area bazaar, menggunakan masker, mencegah kerumunan, menjaga jarak saat bertransaksi, serta tidak diperkenankan untuk makan dan minum di area Bazaar.

“Melihat tren minat pengunjung bazaar yang semakin bertambah meskipun di masa pendemi, membuat kami lebih ketat untuk melaksanakan protokol kesahatan. Kami ingin pengunjung dan tenant nyaman, sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di bazaar ini,” cetus Founder Irresistible Bazaar & Irress Urban Bazaar, Marissa Tumbuan.

Irresistible Bazaar ke-22 ini akan memanjakan pengunjung dengan memberikan pilihan lebih dari 1000 koleksi tas dan produk fashion dari berbagai merek ternama dari seluruh dunia seperti Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, dan US Brand seperti Tory Burch, Michael Kors, Kate Spade, dll). Gelaran Bazaar ketiga yang dilaksanakan pada masa pandemi ini, diharapkan dapat terus digelar tentunya dengan prokes yang ketat, agar Irresistible Bazaar terus berkembang dan tumbuh serta menyatukan komunitas seller untuk lebih banyak menarik buyer pecinta fashion branded. (RO/A-1)