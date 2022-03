Serikat Media Siber Indonesia Raih Rekor Muri

SEJAK berdiri lima tahun lalu, tepatnya pada 7 Maret 2017, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) telah mencapai titik-titik rencana strategis yang sangat mengesankan. Pencapaian itu pun akhirnya membuahkan sukses gemilang dengan tercatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri).

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh pendiri Muri Jaya Suprana kepada Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, pada Jumat (18/3) di Galeri Muri di lantai LG Mall of Indonesia (MOI), Jakarta.

"Kami bangga hari ini bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang kreatif dan tangguh yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Indonesia butuh orang-orang seperti yang terpilih hari ini, supaya bangsa kita tidak ketinggalan bangsa lain," kata Jaya Suprana yang didampingi Direktur Utama Muri Aylawati Sarwono.

Penghargaan MURI yang diterima SMSI kali ini menandai pencapaian strategis berupa besaran jumlah anggotanya per 31 Desember 2021 yakni 1.761 pengusaha pers media siber yang tersebar di 34 provinsi Indonesia.

Jumlah anggota sebesar itu dinilai tim Muri merupakan jumlah terbesar di dunia sehingga pantas diberi penghargaan. Kini, anggota SMSI bahkan telah bertambah lebih besar lagi, yakni sekitar 2.000 pengusaha media siber.

"Organisasi SMSI tengah meluas jaringannya hingga tingkat kota dan kabupaten. Sekarang ini sedang berjalan," kata Firdaus.

Sebelumnya, tiga tahun lalu, tepatnya pada 28 Februari 2020, SMSI telah dianugerahi penghargaan Muri atas kecepatan, daya sebar, dan banyaknya media siber yang tergabung di SMSI dalam menyampaikan tulisan opini 'Mendambakan Keadilan Sosial'. Hanya dalam 7,5 jam, opini yang disampaikan SMSI ke anggota sudah dimuat 571 media yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.



Pencapaian yang dicatat Muri merupakan langkah strategis SMSI yang telah ditetapkan dalam roadmap serta timeline organisasi dalam kurun lima tahun sejak berdiri.

"Kami bersama teman-teman bergabung dan bangkit dari keterpurukan media yang dilanda disrupsi teknologi. Kami melangkah ke depan mengatasi persoalan. Dan, sekarang kami masuk ke dalam dunia terbaru yaitu mataverse," kata Firdaus saat memberikan sambutan pada acara penerimaan penghargaan yang dipandu Awan Rahargo.

Firdaus hadir di Galeri MURI Indonesia bersama Mayjen TNI (Purn) Joko Warsito (Dewan Pembina SMSI), Ervik Ari Susanto dan Dar Edi Yoga (penasihat SMSI), Sekjen SMSI Pusat Mohammad Nasir, serta Humas SMSI Wisnu. Hadir pula Ketua Forum Pemred Siber Indonesia Bernadus Wilson Lumi.

"Melalui pencatatan ini kami bisa merefleksikan kembali pencapaian yang telah diraih bersama, dan tentu kami akan lebih bersemangat," tutur Mohammad Nasir.

Selain SMSI yang meraih penghargaan, adapula tiga orang yang menerima penghargaan dalam waktu yang bersamaan. Para penerima penghargaan Muri lainnya ialah seorang profesor dengan gelar doktor terbanyak, yakni Prof Dr Ir Anastasia Sulistyawati MS MM MMis DTh PhD DAg yang menjabat sebagai Direktur Politeknik Internasional Bali.

Penerima lainnya ialah sastrawati pertama Indonesia yang karya bukunya dipajang di perpustakaan Paris Peace Forum. Dia ialah Edrida Pulungan yang membuat buku berjudul 'The Peace Message of The Earth'.

Sementara Ir Herry Kiss dari V8 Sound & Satkomlek TNI berhasil merangkai instalasi sound system terpanjang dengan jangkauan 3,4 km dengan penonton sekitar 1,5 juta orang, dengan kualitas suara merata sama. Rangkaian sound system itu disiapkan ketika serah terima jabatan TNI di Cilangkap, pada 18 November 2021. (RO/S-2)