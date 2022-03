Hadirkan Keseruan bagi Penggemar Kuliner Indonesia

DALAM rangka memperingati eksistensinya di industri kuliner tanah air selama 12 tahun, Steak Hotel by HOLYCOW! kembali meluncurkan inisiatif seru bagi konsumen setia melalui kampanye ‘Steak Fighter’ berkolaborasi dengan tiga figur publik inspiratif (influencer) yang merepresentasikan 3 menu klasik steak wagyu favorit mereka. Ketiga influencer tersebut adalah Martin Natadipraja (@martinpraja), Bara Ilham Bakti Perkasa (@tanboy_kun), dan Muhadkly Acho (@muhadkly). Selain kampanye, Steak Hotel by HOLYCOW! juga menawarkan pengalaman makan steak lezat dengan menghadirkan Premium Selection terbaru, steak Wagyu Australia MB 4-5 bagi penggemar kuliner di Indonesia.

“Sebagai pelopor steak house lokal, kami sangat bersyukur dan bangga, karena dapat terus melayani dan menghadirkan ragam steak wagyu berkualitas dengan harga bersahabat bagi para penggemar kuliner selama dua belas tahun. Ini bukanlah pencapaian yang mudah, terutama saat menghadapi situasi pandemi yang sangat menantang bagi para pemain industri kuliner. Karenanya, kami terus beradaptasi dan berinovasi dalam menyediakan layanan dan produk kuliner yang terbaik bagi konsumen,” ujar Founder Steak Hotel by HOLYCOW!, Wynda Mardio,

Situasi pandemi tak membuat mereka berhenti berkomitmen untuk tetap menghadirkan pengalaman makan steak wagyu terbaik bagi para konsumen. Pada akhir tahun lalu, Steak Hotel by HOLYCOW! melengkapi portofolionya yang kini mencapai 15 restoran melalui pembukaan cabang terbaru di Pekanbaru, Riau. Sepanjang 2021, Steak Hotel by HOLYCOW! juga tercatat telah menyajikan hampir 1 juta piring steak, melalui layanan makan di restoran dan juga pemesanan makanan daring.

Inovasi menu juga terus dilakukan Steak Hotel by HOLYCOW! untuk memanjakan lidah konsumen. Di momen ulang tahun kali ini, mereka meluncurkan menu terbaru Premium Selection yang dipilih langsung oleh Wynda Mardio, yaitu steak yang menggunakan daging Wagyu Australia MB (kualitas marbling pada daging) 4-5 yang empuk dan kaya rasa. Wagyu Australia ini ditawarkan dengan tiga jenis potongan steak khas, yaitu Wagyu Tenderloin, Wagyu Rib Eye, dan Wagyu Sirloin.

“Sebagai bentuk apresiasi kami kepada konsumen setia, tahun ini kami juga meluncurkan kampanye ‘Steak Fighter’ berkolaborasi dengan tiga influencer yang sudah dikenal banyak kalangan, untuk merepresentasikan tiga menu klasik steak wagyu yang telah menjadi favorit konsumen sejak awal restoran kami berdiri,” tambah Wynda.

Kampanye ‘Steak Fighter’ mengajak konsumen untuk berpartisipasi dan memilih influencer favorit mereka secara daring serta berkesempatan memenangi berbagai hadiah. Pada kampanye yang berlangsung selama 15 Maret hingga 30 Juni, Steak Hotel by HOLYCOW! bekerja sama dengan Martin Natadipraja yang mewakili favorit Wagyu Tenderloin steak, Bara Ilham Bakti Perkasa yang menyukai Wagyu Sirloin steak, dan Muhadkly Acho yang mewakili menu Wagyu Rib Eye steak andalannya. Ketiganya menyambut baik kolaborasi ini.

“Saya senang sekali dapat berkolaborasi dengan Steak Hotel by HOLYCOW!, restoran yang sejak lama dikenal dengan kelezatan wagyu steak-nya. Saya sangat mengapresiasi langkah HOLYCOW! dalam melakukan inisiatif-inisiatif kuliner menarik yang relevan dengan konsumen. Saya berharap HOLYCOW! dapat terus berkembang dalam menyediakan layanan dan menu steak berkualitas kepada semakin banyak penggemar kuliner di Indonesia,” kata Martin Natadipraja, Chef.

Sejalan dengan pernyataan Martin, Bara Ilham Bakti Perkasa, Food Vlogger juga berbagi antusiasmenya. “Sebagai penggemar kuliner terlebih saya suka banget dengan Steak, kolaborasi bersama Steak Hotel by HOLYCOW! menjadi pengalaman baru dan menarik bagi saya. Melalui kampanye ‘Steak Fighter’ saya berkesempatan menjadi ikon untuk menu steak wagyu favorit saya. Ini merupakan mimpi food vlogger, untuk bisa berkolaborasi dengan restoran favorit, karena Steak Hotel by HOLYCOW! telah lama banget menjadi restoran pilihan saya ketika ingin menikmati ragam menu steak berkualitas. Semoga kedepannya Steak Hotel by HOLYCOW! dapat terus berkolaborasi dalam memperkenalkan menu-menu lezat lainnya.”

“Saya sangat antusias bisa menjadi bagian dari kampanye ini bersama figur-figur inspiratif lainnya dan merepresentasikan menu klasik yang digemari banyak orang. Saya berharap inisiatif ini dapat menjadi daya tarik bagi penggemar kuliner untuk menikmati lezatnya menu steak wagyu legendaris sekaligus mendapatkan pengalaman seru dengan berpartisipasi memilih sosok fighter favorit mereka,” unkap Muhadkly Acho. (RO/A-1)