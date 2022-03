QUBA Ramadan Pop Up Resto 2022 Hadir Kembali di Sutasoma Hotel

MENYAMBUT datangnya bulan suci Ramadan tahun ini. Sutasoma Hotel at Complex The Tribrata Darmawangsa, Jakarta menyemarakan dengan menghadirkan kembali QUBA (Kuba) Ramadan Pop Up Resto.

Sejak hadir di tahun 2018, QUBA Ramadan Pop Up Resto selalu Konsisten menghadirkan tema dan konsep berbuka puasa yang unik dan berbeda setiap tahunnya.

Ini merupakan kali ke empat kami ajak kalian untuk merasakan suasana Berbuka Puasa dengan nuansa tradisional sesuai dengan tema yang diusung yaitu Dugderan (yang artinya bedug dan petasan).

Dugderan sebuah konsep yang menggambarkan keceriaan, berkumpul bersama, silaturahmi, hingga berbuka puasa selama bulan suci Ramadan yang berasal dari daerah Semarang Jawa Tengah.

Berlokasi di The Aria Ballroom & Terrace lantai 2 di Kompleks The Tribrata Darmawangsa Jakarta, QUBA Ramadan Pop Up Resto memberikan suasana indoor dan outdoor yang resmi akan dibuka untuk umum pada 3–30 April 2022 mulai pukul 16:30 menjelang Berbuka Puasa wib hingga 21:00 wib.

Setiap harinya selama bulan suci Ramadan. kalian dapat menikmati berbagai macam pilihan Masakan Istimewa Khas Indonesia untuk Berbuka Puasa bersama keluarga, sahabat, kerabat, dan orang terkasih hanya dengan Rp,335.000 net/orang.

Kalian sudah dapat menikmati Berbuka Puasa mewah di QUBA Ramadan Pop Up Resto.

Restoran yang buka di The Aria Ballroom & Terrace lantai.2 di Kompleks The Tribrata Darmawangsa Jakarta ini terbuka untuk umum, bukan hanya untuk tamu yang menginap di hotel.

"Mengingat pada hari biasa (atau tidak sedang di bulan suci Ramadan) restoran berkonsep Pop Up ini tidak digelar, maka kami ingin maksimal menyambut tamu yang datang selama satu bulan di Ramadan lewat kualitas makanan yang tidak asal-asalan, dan masakan Khas yang disajikan pastinya sangat menggugah selera untuk berbuka puasa kalian karena," jelas pihak Sutasoma Hotel.

"Kita setiap harinya menyiapkan 25 sampai 30 menu berbeda, dari mulai kolak, sup appartizer, main course, dessert semua disajikan ala-ala kampung dan tradisional," tuturnya.

Jadi, tunggu apalagi? Segera buat reservasi di QUBA Ramadan Pop Up Resto mulai dari sekarang.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubuni di nomor WhatsApp +62 822-9920-5359 dengan Janter.

Atau dapat juga menghubuni melalui nomor Telephone di +62 21 520 3159 Extension.139 ATMAN lounge. Kunjungi juga Instagram kami di @sutasomahotel dan @thetribrata serta website www.sutasomahotel.com

Dugderan Berbuka Puasa di bulan suci Ramadan bersama QUBA Ramadan Pop Up Rest.