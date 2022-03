Kampanye Smile To Empower Dorong Pemberdayaan Perempuan Indonesia 

BULAN Maret menjadi momen istimewa bagi seluruh perempuan di dunia, karena menjadi bulan perayaan International Women’s Day.

Perusahaan berbasis teknologi di bidang perawatan gigi kosmetik, KLAR Smile ikut merayakan momen ini dengan meluncurkan kampanye #SmileToEmpower.

Harapannya, melalui kampanye ini akan mendorong para perempuan Indonesia untuk terus menyebarkan semangat dan energi positif bagi dunia melalui kekuatan senyum terbaik dengan gigi rapi dan putih bersinar.

Dengan dua co-founder perempuan, KLAR Smile memiliki fokus untuk terus mendorong setiap perempuan Indonesia berani dan percaya diri dalam menampilkan seluruh potensi dirinya dalam perjalanannya meraih cita dan aspirasi diri.

Ellen Pranata, CEO KLAR Smile mengungkapkan, “Seiring berkembangnya zaman, perempuan harus mampu meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya."

"Walaupun seringkali masih harus dihadapkan sikap bias gender atau kondisi ketidaksetaraan, perempuan tetap harus berani maju dan mengejar mimpinya," kata Ellen dalam keterangan pers, Selasa (15/3).

"Ini juga yang menjadi tekad saya dan teman-teman saat mendirikan KLAR Smile, untuk memberi dukungan dan menjadi support system bagi para perempuan Indonesia melalui berbagai terobosan produk perawatan estetika gigi yang dapat membangun kepercayaan diri mereka dalam mengatasi berbagai tantangan masa kini dan mendatang,” paparnya.

Selain menunjang penampilan diri, senyuman juga merupakan kekuatan yang memancarkan kilau ekspresi dan kepribadian seorang perempuan atau dapat disebut sebagai one of her brightest power.

Apalagi, senyuman memang terbukti mampu menghadirkan semangat positif bagi diri sendiri dan orang-orang yang melihatnya.

Sebuah penelitian di Scientific American menemukan bahwa ekspresi wajah, seperti tersenyum, dapat meningkatkan mood seseorang dan menciptakan pikiran positif.

Untuk mendapatkan senyuman terbaik, tentu menjadi penting sekali untuk memiliki gigi yang rapi dan putih cemerlang.

Hal yang sama diungkapkan oleh drg. Stephanie Adelia Susanto selaku Co-Founder & Chief Orthodontist KLAR Smile, “Selain meningkatkan mood dan pikiran positif, tersenyum juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat pikiran kita menjadi rileks."

"Dengan memiliki gigi rapi dan putih, kepercayaan diri meningkat, serta dapat juga membantu menjaga emosi tetap stabil saat menghadapi berbagai tantangan hidup,” ungkapnya.

Hadir sejak tahun 2020, KLAR Smile pertamakali merilis produk aligner gigi sebagai solusi estetis gigi yang dikerjakan dan diawasi langsung oleh tim orthodontist berpengalaman serta dibuat menggunakan bahan dan teknologi canggih.

Dengan KLAR Aligner, penampilan gigi rapi dapat dimiliki dalam periode waktu lebih cepat dan tentunya tetap nyaman digunakani saat beraktivitas seharian.

Sukses dengan produk aligner, KLAR Smile kembali melakukan terobosan dengan menghadirkan perangkat portable pemutih gigi, KLAR Teeth Whitening Kit with Lusens+ Formula.

Diformulasi langsung di Amerika Serikat oleh tim dentist KLAR Smile, rangkaian produk perawatan pemutih gigi ini menghadirkan teknologi terobosan terdepan dengan harga lebih terjangkau, namun tetap dengan kualitas berstandar Internasional. Bahkan, hanya dalam 2-3 kali pemakaian rutin selama 10 menit, pengguna sudah dapat melihat hasilnya.

“From women to women, harapan kami kampanye #SmileToEmpower bisa membawa semangat baru dalam perjuangan pemberdayaan perempuan untuk terus maju dan mengejar mimpinya. Kita perempuan, kita bisa, kita kuat!,” tutup Ellen. (RO/OL-09)