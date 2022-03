UNJ Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah Arab Saudi dalam Pembangunan Fasilitas Kampus

UNIVERSITAS Negeri Jakarta (UNJ) menerima kunjungan perwakilan pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait The Development and Upgrading of The State University of Jakarta (Phase-2), Senin (14/3). UNJ merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang mendapatkan pinjaman (loan) pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Saudi Fund for Development (SFD).

Pinjaman melalui SFD ini merupakan langkah UNJ untuk mengembangkan kualitas yang ada melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai bagi sivitas akademika UNJ. Kerja sama pinjaman pembiayaan antara UNJ dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tertulis pada Loan Agreement (LA) SFD Nomor 11/740 yang berlaku efektif mulai 13 Juni 2019 dengan Closing Date 31 Desember 2024.

Hadir dalam kunjungan ini Sultan A. Al-Marshad selaku SFD’s CEO, beserta pengurus SFD yaitu Mohammad Abdullah Al-Rashed selaku Head of East and South Asia Department, Faisal Suliman Alkhashiban selaku Head of Protocol, Nawaf Saad Alojrush selaku Head of Media Relations, serta Wakil Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Yahya Hassan al-Qahtani. Sementara dari UNJ hadir Rektor, para wakil rektor, dekan, ketua lembaga, dan pimpinan dilingkungan UNJ, Project Manager dan Anggota SFD UNJ, serta dosen,

The Development and Upgrading of The State University of Jakarta (Phase-2) merupakan implementasi dari Loan Agreement No. 11/740, antara Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada 28 Maret 2019. Target The Development and Upgrading of The State University of Jakarta (Phase-2) diharapkan tercapai kurang lebih 33 bulan, terhitung dari 2022 hingga 2024.

Ja’far Amiruddin, ST., MT selaku Project Manager SFD UNJ, mengatakan bahwa proyek ini terdiri dari dua komponen yaitu Hard Component yang dibiayai dari loan SFD seperti Pembangunan Gedung (Civil Works) berupa pembangunan empat gedung pendidikan dan satu gedung pusat pengembangan pendidikan karakter serta perlengkapannya. Sedangan komponen kedua adalah Soft Component yang dibiayai dari Government of Indonesia (GOI) meliputi ICT-Based Curriculum Development; Faculty/Staff Training, seperti pemberian beasiswa S3 untuk dosen UNJ di dalam dan luar negeri, dan training and professional certification untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Rektor UNJ yang juga menjadi Project Director SFD UNJ, Prof. Komarudin mengatakan pembangunan gedung (civil works) yang dilakukan berprinsip pada konsep bangunan ramah lingkungan, terintegrasi serta mewujudkan smart building. Lingkungan perkotaan menjadi salah satu pertimbangan untuk menerapkan filosofi urban kampus dalam pembangunan Gedung di UNJ.

"Melalui The Development and Upgrading of The State University of Jakarta (Phase-2) yang didanai dari pinjaman SFD ini, kedepannya UNJ yang berstatus akreditasi Unggul semakin meningkat kualitas dan prestasinya, dan tercapainya visi dan misi UNJ untuk menuju universitas bereputasi di kawasan Asia," ujar Prof. Komarudin.

Sedangkan Sultan Abdulrahman Al-Marshad selaku CEO SFD mengatakan pihaknya senang dapat hadir di UNJ dan mengatakan bahwa dengan perbaikan kualitas pendidikan maka akan berdampak positif pada peningkatan aspek ekonomi maupun sosial. "Terima kasih atas sambutan yang hangat dari UNJ, semoga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di UNJ dapat berkontribusi dalam peningkatan aspek ekonomi dan sosial di Indonesia nantinya," ucap Sultan Abdulrahman Al-Marshad.

Ir. Suharti, M.A, Ph.D selaku Sekjen Mendikbudristek dalam sambutannya secara daring mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada SFD atas loan yang diberikan kepada UNJ. "Semoga pembangunan di UNJ dapat meningkatkan kualitas dan prestasi UNJ kedepannya," ucap Suharti. (RO/OL-15)