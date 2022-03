Dukung Target SDGs, Program CSR ABM Borong Penghargaan ICEA 2022

PT ABM Investama Tbk (ABM) mengawali tahun 2022 dengan menyabet sejumlah penghargaan nasional prestisius Indonesia CSR Excellence Award (ICEA) 2022 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Indonesia Popular Mandiri (IPM) dan First Indonesia Magazine, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Prestasi ini diraih ABM atas komitmennya dalam menerapkan prinsip tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/Corporate Social Responsibility - CSR) yang sejalan dengan target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Penghargaan dari ICEA 2022 yang berhasil diraih ABM untuk kategori “Corporate Winner” yaitu, “Excellence in Green and Environmental Management” dan “Best Innovations and Initiatives in Global CSR”.

Sedangkan untuk kategori “Individual Winner”, ABM menyabet trofi “The Best Leadership Focus on CSR Program” yang ditujukan kepada Andi Djajanegara selaku CEO Perseroan.

Andi Djajanegara selaku Presiden Direktur ABM Investama menjelaskan, perseroan sangat meyakini bahwa keberlangsungan bisnis lekat dengan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

“Partisipasi ABM dalam ajang ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk selalu mengukur dan mengembangkan kinerja CSR yang efektif, dalam rangka mendukung penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG) yang tengah menjadi fokus ABM menuju kesinambungan pertumbuhan bisnis,” jelas Andi. dalam keterangan pers, Sabtu (12/3)

Ajang ICEA di tahun 2022 ini bertema “CSR Program to Encourage Transformation Towards a Digital Society in The Development of Economic and Environmental Growth As Well As a Sustainable MSME Sector In The Pandemic Era”.

Ajang ICEA 2022 terbagi dalam dua kategori yakni Individual Winner dan Corporate Winner diikuti oleh lebih dari 200 perusahaan BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, maupun multinasional.

Mekanisme awal seleksi menyaring 100 perusahaan finalis untuk kemudian dilakukan penilaian lanjutan melalui wawancara, sehingga dewan juri menetapkan 40 perusahaan terbaik yang berhak untuk menerima penghargaan.

Terdapat tiga program unggulan yang diusung ABM dalam ajang kali ini. Pertama, pendidikan vokasi yang dilakukan secara daring (online) dan luring (offline) dengan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat.

Kedua, program percepatan pemulihan ekosistem serta rehabilitasi DAS (Daerah Aliran Sungai) secara terintegrasi dari kawasan hulu hingga di hilir lepas pantai berupa replantasi terumbu karang. Terakhir, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Program unggulan dari ABM yang mendapatkan apresiasi dalam ICEA 2022, berfokus pada transformasi program di masa pandemi. “Hal ini sejalan dengan konsep “Sustainability House” yang telah dirancang oleh perseroan.

Konsep tersebut mengedepankan semangat ‘A Better Method in Empowering Energy’, yaitu mengintegrasikan berbagai aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG) ke dalam aspek operasional inti,” tambah Andi.



Sebagai informasi, prestasi terkait CSR dan ESG yang telah diperoleh ABM sebelum ajang ini antara lain penghargaan kategori “CCC” atas pengungkapan ESG dan kategori 'Gold' atas Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor Emiten Non Perbankan pada ajang Penghargaan Emisi Korporasi yang diselenggarakan oleh Berita Satu Media Holding dan Bumi Global Karbon (BGK) di bulan April dan November 2021 lalu.

Penghargaan ini melanjuti penghargaan yang diterima oleh ABM dalam ESG Award dengan peringkat “Terbaik” untuk keterbukaan ESG emiten sektor investasi non perbankan di tahun 2020. (RO/OL-09)