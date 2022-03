150 Juta Rakyat Indonesia Telah Menerima Vaksin Covid-19 Dosis Lengkap

JUMLAH masyarakat Indonesia yang disuntik vaksin covid-19 dosis kedua terus bertambah. Total 150.280.634 orang telah menerima vaksin lengkap per Jumat, 11 Maret 2022.

"Jumlah yang disuntik dosis kedua bertambah sebanyak 487.103 orang," tulis data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, yang dikutip pada hari ini.

Jumlah penyuntikan dosis pertama juga tercatat meningkat. Sebanyak 237.353 orang mendapatkan penyuntikan vaksin covid-19 dosis satu hari ini.

"Total yang sudah disuntik vaksin covid-19 dosis pertama sebanyak 193.014.314 orang," bunyi keterangan tersebut.

Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan laju vaksinasi melambat di awal Maret. Masyarakat didorong melengkapi dosis vaksin supaya kekebalan kelompok terbentuk dengan maksimal.

“Laju suntikan vaksinasi saat ini menunjukkan tren penurunan dan per Maret belum menunjukkan kenaikan,” kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 8 Maret 2022.

Wiku mengatakan percepatan vaksinasi covid-19 sangat penting. Sebab, baru 69,48 persen masyarakat yang menerima dosis pertama dan 53,5 persen masyarakat yang tuntas divaksinasi. Data itu berdasarkan Our World In Data per Minggu, 6 Maret 2022.(OL-4)