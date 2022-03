Pentingnya Merawat Kesehatan Kulit di Tengah Pandemi

PANDEMI Covid-19 telah banyak mengubah perilaku masyarakat Indonesia, seperti lebih banyak melakukan aktivitas di rumah (dalam ruangan ber-AC) dan seringnya mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Tanpa disadari, kebiasaan baru tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan kulit pada orang dewasa dan anak-anak. Maka dari Itu, penting bagi masyarakat untuk merawat kesehatan kulit di tengah pandemi.

dr. Medhi Denisa Alinda, Sp.KK, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) menekankan pentingnya menjaga kesehatan kulit meski di rumah saja. "Merawat kulit selama pandemi sangat penting dilakukan di era pandemi seperti ini, faktanya memang tidak sedikit orang yang mengalami masalah kulit meskipun jarang keluar rumah," kata dr.Medhi, Jumat (11/3).

Melihat hal tersebut, Paquito menghadirkan rangkaian produk body care Paquito Impression yang baru diluncurkan secara online dengan mengusung semangat ‘Love at First Scent’, yang mampu memberikan kesan dan mood tertentu berdasarkan empat varian aroma floral fruity terbarunya. Keempat varian aroma yang terdiri dari Summer Fling, Daydream, Cup Of Zen, dan Mind Glowing yang dihadirkan Paquito tentu memiliki berbagai macam benefit yang baik untuk kulit.

Angeline, Business Development Paquito, mengatakan berdasarkan riset yang kami lakukan, masyarakat sangat menginginkan kehadiran bodycare yang cocok terhadap berbagai jenis kulit, berbahan baku natural, dan memiliki aroma yang tahan lama.

"Untuk itulah, melalui rangkaian produk Paquito Impression kami ingin menghadirkan produk yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam merawat kesehatan kulit. Paquito Impression Series menghadirkan produk-produk body wash, body lotion, bar soap, dan Eau de Perfume yang memberikan banyak manfaat bagi kulit, serta memiliki aroma yang mampu memperbaiki mood".

Summer Fling menghadirkan wangi tropical juicy floral yang mampu mencerahkan suasana, Daydream memiliki wangi dream fruity sakura yang menyenangkan dan dilengkapi dengan ekstrak madu yang menyehatkan, Cup of Zen menghadirkan wangi exotic therapeutic yang menenangkan serta dilengkapi dengan citronella oil yang mampu membuat rileks, dan Mind Glowing yang memberikan wangi rangkaian bunga segar musim panas yang mampu bangkitkan semangat.

Rangkaian body lotion, body wash, dan bar soap Paquito Impression ini mengandung sweet almond oil yang dapat mencegah kulit kering dan menjaga nutrisinya dengan kandungan alami vitamin A, vitamin E, dan antioksidan yang membantu melembabkan kulit, serta mengandung moisturizer yang memiliki banyak manfaat untuk kulit agar lebih sehat. Dan dilengkapi dengan EDP yang akan membangkitkan semangat sepanjang hari.

Hadirnya serial Paquito Impression, jelas dia, merupakan bagian dari kelanjutan komitmen brand asal Semarang yang sudah lebih dari 30 tahun ini untuk selalu menghadirkan solusi. Khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan kulit di setiap waktu.

Berawal dari sabun batang Lys de France klasik yang menjadi favorit semua khalayak dan masih eksis hingga saat ini, Paquito menjawab tantangan dengan terus berinovasi ke produk personal care lainnya yang lebih up to date. Berawal dari home industry, kini Paquito sudah menjadi perusahaan manufaktur bersertifikasi GMP, BPOM, dan Kemenkes yang diakui uji mutunya. Paquito selalu berkomitmen untuk terus relevan dengan perubahan tanpa meninggalkan standar mutu yang sudah teruji 30 tahun lebih di market personal care.

“Serial Paquito Impression yang baru saja launching secara online ini merupakan upaya kami dalam menjawab tantangan global di dunia online yang nantinya juga akan dihadirkan di supermarket dan toko offline lainnya," tandas Angeline. (OL-13)