40 Perusahaan Raih Indonesia CSR Excellence Award 2022

SEBUAH ajang penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai sangat baik dalam menjalankan program corporate social responsibility (CSR) digelar dengan nama “Indonesia CSR Excellence Award 2022” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu malam (9/3).

Dalam keterangan pers, Kamis (10/3), Ketua Indonesia CSR Excellence Award 2022 Maya mengatakan, ajang ini merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan (award) tahunan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasional di Indonesia.

Perusahaan itu dinilai telah menjalankan program CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), serta program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) atau community development dengan baik.

Penilaian CSR, menurut Maya, didasarkan pada keterkaitan CSR terhadap tiga hal yakni ISO 26000, SDG’s, dan praktik good corporate governance (GCG) .

Ketiganya bertujuan untuk memetakan persoalan dan tantangan yang dihadapi melalui leadership yang tepat dan komunikasi organisasi dengan persepsi menyiapkan sistem terbaru untuk inovasi kontribusi social.

Selain itu, aspek edukasi yang nantinya dapat diterapkan pada aplikasi teknologi digital secara konsisten dan konsekuen yang dapat membantu membangun citra positif perusahaan sejalan dengan Presidenci G20 dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”.

Tema yang diangkat dalam kegiatan ICEA 2022 ini adalah “CSR Program to encourage transformation towards to digital society in the development of economic and environmental growth as well as a sustainable MSME sector in the pandemic era.”

"Artinya, kita mengharapkan dengan program CSR ke depan dapat mendorong transformasi menuju masyarakat digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, lingkungan serta sektor UMKM yang berkelanjutan di era pandemi,” jelasnya.

"Kita juga mengharapkan munculnya perusahaan-perusahaan hebat di Indonesia, yang memiliki program unggulan yang inovatif dan berkelanjutan, dengan menerapkan prinsip-prinsip ISO 26000, SDGs,GCG,” kata Maya

ICEA 2022 diikuti oleh lebih dari 200 perusahaan BUMN, BUMD , Perusahaan Swasta Nasional , maupun multinasional. Kemudian diseleksi menjadi 100 perusahaan finalis.

Setelah melewati proses penilaian termasuk penilaian melalui wawancara penjurian, dewan juri menetapkan 40 perusahaan penerima penghargaan ICEA 2022.

Lebih lanjut, Maya mengatakan, yang menjadikan acara ini berbeda dengan acara award lainnya adalah Dewan Juri ICEA 2022 banyak berasal dari kalangan akademisi.

"Sehingga banyak ide serta masukan membangun dengan tujuan menjadikan perusahaan peserta menjadi perusahaan terbaik dalam tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance (GCG) serta pula perusahaan dalam mengelola CSR dalam memberikan kontribusi terbaiknya dalam melakukan proses bisnisnya," jelasnya.