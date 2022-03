Di Hari Perempuan Sedunia, Ribuan Gadis Indonesia Ramaikan Hashtag #KamuBerharga

DALAM rangka merayakan Hari Perempuan Sedunia di tanggal 8 Maret, Rahasia Gadis meluncurkan kampanye bertajuk “#KamuBerharga” dengan misi untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan pada perempuan dan mengingatkan seluruh gadis di Indonesia bahwa mereka berharga dalam kondisi apapun.

Kampanye #KamuBerharga merupakan respons terhadap kondisi kritis para gadis yang mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan finansial dan juga kekerasan daring (online).

Survei dari Komnas Perempuan menunjukkan adanya kenaikan 15% kasus kekerasan terhadap perempuan sejak tahun 2019 dan dua kali lebih banyak jumlah kasusnya sejak tahun 2020.

“Kampanye ini dimulai dari mendengarkan cerita gadis-gadis di Confession Room Rahasia Gadis. Sayangnya, kami melihat peningkatan drastis terkait cerita kekerasan dan toxic relationships yang menghancurkan self-worth serta kepercayaan diri para gadis," ujar Adelle Odelia Tanuri, Co-Founder Rahasia Gadis.

"Kita harus bangkit bersama untuk merubah kondisi ini. Menurut saya, kekerasan terhadap gadis dan dampaknya ke kesehatan mental adalah sesuatu hal yang jangan lagi menjadi tabu & harus dianggap serius," jelasnya.

"Saya berharap kampanye ini bisa menjadi pengingat bagi jutaan gadis bahwa mereka sangat berharga, memiliki hak yang harus diperjuangkan dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa.” ucap Adelle.

Kampanye puncak dari #KamuBerharga ada di tanggal 8 Maret 2022, di mana gadis-gadis Indonesia mengunggah foto mereka di media sosial dengan tulisan #KamuBerharga.

Beberapa perempuan ternama ikut serta, seperti Najwa Shihab, Cinta Laura, Luna Maya, Greysia Polii, Nagita Slavina dan lebih banyak lagi.

Setiap unggahan mereka, Rahasia Gadis berkomitmen untuk mendonasikan Rp 10.000 ke Yayasan Kemanusiaan untuk Indonesia dalam program Pundi Perempuan.

Dalam caption unggahan nya, Cinta Laura membagikan cerita pribadi terkait self-worth, “Aku berharga. Kamu berharga. Kita berharga. Jangan pernah membiarkan orang lain membuatmu merasa kecil. Do not dim your light out of fear for what others might think. You’re worth it.”

“Setiap perempuan rentan terhadap pelecehan seksual. Setop menyalahkan korban. Yang bersalah adalah pelaku tidak pernah korban. Tiap kita pantas dan berharga.” tulis Najwa Shihab di caption unggahannya.

Anggota komunitas Rahasia Gadis yaitu Agen Rahasia juga meramaikan kampanye ini dan ikut menyebarkan pesan #KamuBerharga.

Kampanye #KamuBerharga merupakan upaya lanjutan Rahasia Gadis mengatasi isu yang dialami banyak gadis di Indonesia sejak pandemi.

Tidak berhenti di tanggal 8 Maret saja, #KamuBerharga akan berlangsung sampai Hari Kartini, dengan rangkaian acara live streaming dalam bentuk Instagram live dan YouTube live.

“Kampanye #KamuBerharga sangat personal bagi aku. Tahun lalu aku banyak mengalami banyak hal yang membuat aku merasa sangat tidak berharga sampai jatuh dalam episode depresi yang cukup buruk," ucap Dhika Himawan, Co-Founder Rahasia Gadis.

"Dan salah satu yang sangat membantu aku adalah mengatakan dan percaya terhadap dua kata ini: kamu berharga. Mungkin kita sering merasa kita sendiri melawan jutaan orang lain di dunia ini, namun, jika kita percaya value yang kita miliki sebagai gadis, it can change the world for you," paparnya.

"Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh gadis di Indonesia yang sudah mendukung Rahasia Gadis dan kampanye ini, kalian semua berharga dan layak dicintai!” tegas Dhika.

Adelle dan Dhika menambahkan bahwa 90% gadis di komunitas Rahasia Gadis merasa bahwa mereka tidak berharga dan kepercayaan diri mereka berkurang saat beranjak dewasa.

Selebihnya, tidak kurang dari 15,000 gadis mengalami pelecehan dan kekerasan yang diceritakan di Confession Room situs Rahasia Gadis.

Maka dengan Momentum Hari Perempuan Sedunia, Rahasia Gadis berkomitmen untuk mengedukasi para gadis akan hak dan kekuatan mereka serta melawan kekerasan terhadap gadis di Indonesia. (RO/OL-09)