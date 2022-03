SATU Indonesia Awards Ajak Anak Muda Semangat Bergerak dan Tumbuh Bersama

TAK ada yang menggenggam gawai, mereka sibuk berlarian dan bermain permainan tradisional. Tak ketinggalan gelak tawa riang mereka.



Itulah suasana yang tergambar di sebuah kampung bernama Kampung Lali Gadget (KLG), yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur.



Keresahan seorang pemuda bernama Achmad Irfandi terhadap tingginya intensitas penggunaan gawai pada anak-anak membuatnya menggagas berdirinya Kampung Lali Gadget. Komunitas ini saat ini telah berhasil mengurangi kecanduan anak terhadap gawai di daerahnya.



"Aktivitas yang digelar di program ini mengajarkan edukasi budaya, kearifan lokal, olahraga, edukasi satwa, permainan tradisional. Selain mengurangi kecanduan gawai, program ini juga membantu mengedukasi anak-anak tentang budaya dan kearifan lokal," kata Irfandi.



Irfandi berharap program ini bisa berkembang dan menjadi desa wisata atau desa jujugan orangtua yang ingin berwisata edukasi dan menyembuhkan kecanduan gawai pada anaknya. Tim KLG berharap isu kecanduan gawai bisa diangkat secara nasional dan menjadi keprihatinan bersama sehingga setiap orang berusaha mengurangi dampak dari hal tersebut.



"Fokus kegiatan ini mengadakan program konservasi budaya untuk mengangkat permainan tradisional yang ternyata cukup efektif untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari gawai," sebutnya.



Kisah inspiratif itu membawanya menjadi Penerima Apresiasi 12th SATU Indonesia Awards 2021 Bidang Pendidikan. Melalui SATU Indonesia Awards yang saat ini memasuki tahun pelaksanaan ke-13, Astra tetap berkomitmen untuk 'Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara' sesuai dengan butir pertama filosofi Catur Dharma.



Hal tersebut juga sejalan dengan perjalanan 65 tahun Astra dalam mencapai cita-cita sejahtera bersama bangsa, yang mengajak masyarakat untuk Semangat Bergerak dan Tumbuh Bersama. “Keberhasilan suatu bangsa tidak terlepas dari andil positif para pemudanya. Kami percaya ada banyak mutiara bangsa yang bekerja keras tanpa pamrih untuk lingkungannya yang dapat diapresiasi melalui 13th SATU Indonesia Awards 2022 ini," kata Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah dalam Kick-Off 13th SATU Indonesia Awards 2022 secara virtual Rabu (9/3).



Tidak hanya Achmad Irfandi, kisah inspiratif lain juga datang dari Penerima Apresiasi 12th SATU Indonesia Awards 2021 Kategori Kelompok Siti Salamah dan Penerima Apresiasi 12th SATU Indonesia Awards 2021 Kategori Khusus Pejuang Tanpa Pamrih di Masa Pandemi Covid-19, Muhammad Zidny Kafa.



Solusi pengelolaan sampah

Melalui Waste Solution Hub yang dirintis bersama dengan rekan-rekannya, Siti Salamah membangun sistem pengelolaan sampah terintegrasi yang menghubungkan produsen sampah dan bank sampah serta meningkatkan kemandirian sosial para pemulung.



Siti Salamah menggagas Waste Solution Hub sejak pertengahan 2019. Kegiatan inovasi sosial ini berfokus pada pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular di daerah urban.



Program ini melakukan pendekatan sistem teknologi yang terintegrasi dan melibatkan multi-pihak.



Program Waste Solution Hub didorong untuk memberikan solusi terkait permasalahan sampah dan juga kondisi sosial khususnya di lingkungan kehidupan para pemulung. Ada sejumlah program pengelolaan sampah, namun kegiatan aktivitas sosial untuk turut memperhatikan kehidupan para pemulung menjadi nilai tambah dan pembeda Waste Solution Hub.



"Aktivitas Waste Solution Hub dibagi menjadi beberapa program: Pengelolaan Sampah Event dan cluster perumahan dilakukan dengan proses end-to-end untuk menambah nilai berkelanjutan," kata Siti Salamah.



Adapula Pelatihan Intensif Pemulung dilakukan untuk memberikan peluang tambahan dan keterampilan. Selain itu ada Program Konsultan Keberlanjutan untuk menghilangkan risiko dan tetap berkelanjutan, untuk proyek #lesswaste atau bahkan #zerowaste.



Hingga kini Waste Solution Hub telah mengedukasi lebih dari 23.435 pengunjung. Jumlah sampah yang dikelola saat ini 4.388 kilogram, dan juga telah memberdayakan pemulung lebih dari 1.222 orang di wilayah Tangeran Selatan, lebih dari 171 sukarelawan terlibat, serta donasi untuk Pekerja Informal (Pemulung) selama pandemi sebanyak 5.006 paket sembako yang telah didistribusikan.



"Waste Solution Hub punya target memiliki 10.000 mitra pemulung, meningkatkan pendapatan pemulung sebanyak 100%, mengelola 1.000 ton sampah per hari, menghasilkan lebih dari 1.000 produk daur ulang dan mengembangkan lebih dari 10 area pusat daur ulang dan pembelajaran di seluruh Indonesia," tuturnya.



Tekan angka kasus Covi-19

Sementara Muhammad Zidny Kafa berhasil menekan angka kasus Covid-19 di Desa Panggungharjo, Bantul, DI Yogyakarta melalui gerakan 'Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19)' yang memitigasi pandemi Covid-19 di daerahnya sesederhana menggunakan formulir daring. Ia juga menghadirkan solusi masalah ekonomi dan sosial yang muncul akibat pandemi.



PTC-19 didirikan pada 20 Maret 2020 di Desa Panggungharjo, Bantul, DI Yogyakarta. Kegiatan PTC-19 ini berawal dari keresahan Muhammad Zidny Kafa dan para pemuda Desa Panggungharjo yang melihat lamanya respona tim Siaga Covid-19 daerah mereka dalam menangain penyebaran pandemi COVID-19 di daerah mereka.



Akhirnya Zidny dan rekan-rekannya meminta, salah satu lurah daerah itu, Wahyudi Anggoro Hadi untuk membuat gerakan PTC-19. Bentuk konkret dari kegiatan ini adalah mitigasi bencana (Covid-19) meliputi mitigasi klinis dan non-klinis (sosial dan ekonomi).



"Tim PTC-19 menyediakan platform website untuk mendata kondisi masyarakat yang bisa diisi secara online. Melalui data yang diunggah masyarakat, tim PTC-19 selanjutnya mengidentifikasi kelompok rentan tertular virus. Dengan demikian, pemerintah desa bisa mengatur sumber daya manusia dan tenaga kesehatan untuk menanggulangi pandemi," ujarnya.



Dari sisi ekonomi, sebelum November 2020, PTC-19 juga memberikan bantuan ekonomi bagi warga Bantul yang kesulitan. Tim PTC 19 membagikan sembako berupa bahan pokok kepada warga. Namun sejak November 2020, tim PTC-19 lebih fokus memberikan bantuan soal kesehatan saja.



"Harapan tim PTC-19 adalah agar Covid-19 segera hilang dan masyarakat bisa hidup normal kembali. Zidny dan kawan-kawannya juga akan terus melakukan mitigasi dan pemberdayaan akibat wabah Covid-19 akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan," tuturnya.



Kick Off 13th SATU Indonesia Awards 2022 Apresiasi SATU Indonesia Awards kembali digelar pada tahun ini untuk menjaring anak bangsa yang senantiasa memberi manfaat bagi masyarakat melalui lima bidang yaitu Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, Teknologi ditandai dengan pelaksanaan Kick-Off 13th SATU Indonesia Awards 2022 hari ini mengangkat tema 'Semangat Bergerak dan Tumbuh Bersama' dengan menghadirkan Achmad Irfandi, Siti Salamah, dan Muhammad Zidny Kafa sebagai pembicara.



Seiring dengan semangat Sumpah Pemuda, PT Astra International Tbk mempersembahkan 13th Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards 2022 bagi generasi muda yang tak kenal lelah memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air.



"Satu Indonesia ini adalah semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Hal ini merupakan kontrasepsi group Astra untuk turut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui jasa, cipta dan karya terpadu dengan produk serta layanan karya anak bangsa, insan Astra yang unggul dan kontribusi sosial yang berkelanjutan," lanjutnya.



Upaya ini tentunya untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia. Apalagi ini sesuai dengan filosofi yang dijalankan Astra bahwa menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.



"Mereka yang telah menerima Award tadi telah berbagi kisah inspiratif, bagaimana mereka menjalankan kegiatan ini dan kemudian bisa mendapatkan penghargaan Astra," terangnya.



Para dewan juri SATU Indonesia Awards turut hadir dan berpartisipasi dalam proses seremoni Kick-Off 13th SATU Indonesia Awards 2022. Dalam proses seremoni tersebut juga diumumkan peluncuran buku elektronik atau e-book SATU Indonesia Awards yang menceritakan kisah-kisah inspiratif seluruh penerima apresiasi SATU Indonesia Awards dari tahun ke tahun.



Komposisi Dewan Juri

Jajaran dewan juri 13th SATU Indonesia Awards 2022 adalah sebagai berikut:

1. Prof. Nila Moeloek (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia);

2. Prof. Emil Salim (Dosen Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia);

3. Prof. Fasli Jalal (Rektor Universitas YARSI dan Guru Besar Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta);

4. Ir. Tri Mumpuni (Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan);

5. Onno W. Purbo Ph.D. (Pakar Teknologi Informasi);

6. Arif Zulkifli (Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk);

7. Dian Sastrowardoyo (Pegiat Seni);

8. Billy Boen (Founder Young On Top);

9. Boy Kelana Soebroto (Head of Corporate Communications Astra); dan

10. Diah Suran Febrianti (Head of Environment & Social Responsibility Astra).



Dalam 13th SATU Indonesia Awards 2022, Astra kembali bekerja sama dengan beberapa partner yaitu Tempo, Antara, Kumparan, IDN Times dan Young On Top.



Berikut adalah syarat dan ketentuan pendaftar 13th SATU Indonesia Awards 2022:



• Berusia maksimal 35 tahun,

• Individu atau kelompok (minimal 3 orang),

• Kegiatan harus orisinal,

• Kegiatan telah berlangsung minimal 1 tahun,

• Belum pernah menerima penghargaan nasional/internasional,

• Bukan karyawan Grup Astra dan mitra SATU Indonesia Awards,

• Dapat mendaftarkan orang lain yang memenuhi persyaratan dan ketentuan mengikuti 13th SATU Indonesia Awards 2022,

• Program yang diajukan tidak pernah menerima manfaat dari Grup Astra.



Penerima apresiasi tingkat nasional masing-masing akan mendapatkan dana bantuan kegiatan Rp65 juta dan pembinaan kegiatan.



Pendaftaran dibuka mulai hari ini, 9 Maret 2022 hingga 9 Agustus 2022. Informasi lebih lengkap tentang SATU Indonesia Awards dapat diakses melalui www.satu-indonesia.com. (OL-10)