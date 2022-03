DEWG Angkat 3 Isu Prioritas Presidensi Indonesia G20

DIGITAL Economic Working Group (DEWG) mengangkat tema besar transformasi digital Indonesia yang diarahkan agar bersifat inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan dalam forum Presidensi G20 Indonesia 2022.

"DEWG mengelaborasi tiga isu tersebut dengan tiga isu prioritas presidensi Indonesia G20, yakni konektifitas digital dan pemulihan pascapandemi covid-19, kecakapan digital dan literasi digital dan arus data lintas batas negara," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sekjen Kominfo) dalam konferensi pers achieving a resilent recovery: working together for a more inclusive, empowering, and sustainable digital transformation, di Jakarta Pusat Selasa (8/3).

Pemilihan tema dari ketiga isu tersebut. Selain memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan prioritas pada G20 sebelumnya juga menangkap dinamika lanskap kegiatan ekonomi digital yang terjadi di Indonesia maupun di tingkat global.

Mira yang juga Chair DEWG menambahkan dalam isu pertama, yakni konektifitas digital dan pemulihan pascapandemi covid-19 yang dibahas bukan hanya ketersediaan ruang digital tetapi menyediakan ruang digital aman dan produktif.

“Kita juga bicarakan fair trade, juga resilient. Bagaimana kita jadikan infrastruktur digital yang kuat yang resilient,” sebutnya

Selanjutnya pada isu kecakapan digital dan literasi digital dinilai menjadi konsekuensi dari tersedianya infrastruktur digital. Sehingga elaborasinya adalah dengan memastikan pengguna yang mengaksesnya betul-betul bisa memanfaatkannya secara positif dan produktif.

“Jadi bagaimana kita harus perkuat akses digital agar penggunaanya bisa lebih produktif dan menghasilkan suatu nilai,” ujarnya.

Adapun pada isu ketiga, yakni arus data lintas batas negara, elaborasinya adalah dengan mengantisipasi konsekuensi lonjakan arus data, terutama pada masa pandemi, seiring semaikin intensifnya kegiatan di ruang digital.

“Itu semua yang melatarbelakangi tiga isu prioritas ini harus kita angkat secara global di forum G20,” tegasnya.

DEWG dipastikan akan berkolaborasi dengan kelompok kerja atau Working Group dan Enggangement Group lain yang mengusung isu digital, seperti industri, perdagangan, ketenagakerjaan, infrastruktur, teknologi, dan energi untuk mngelaborasi tiga isu prioritas tersebut.

“Jadi kita usung tiga isu prioritas ini dalam rangka menghasilkan suatu pemulihan yang tangguh kuat tetapi harus dilakukan secara kolaborasi untuk menciptakan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Co-Chair DEWG Dedy Permadi bahwa agenda pertama hari ini bertujuan guna memperkaya, memperdalam dan mempersiapkan agenda-agenda berikutnya.

"Agenda hari ini sudah hadir seluruh national knowledge partner DEWG partner Kementerian kominfo yaitu dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran dan Centre for Strategic and International Studies," ujarnya.

Workshop yang diselenggarakan hari ini juga berjalan dengan sangat lancar dan menghasilkan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti ke depan, salah satunya adalah kesepakatan di antara pihak-pihak atau stakeholder yang ada di Indonesia terkait dengan isu ekonomi digital bahwa presidensi G20 dalam bidang ekonomi digital harus melahirkan satu Legacy.

"Legacy Indonesia itu untuk tata kelola ekonomi digital global di masa-masa yang akan datang. Jadi ada sesuatu yang ditinggalkan secara baik, berkelanjutan oleh Indonesia di kesempatan-kesempatan yang akan datang," pungkasnya.

Pihaknya yakin bahwa Indonesia mampu menjadi promotor prinsip-prinsip dasar dan juga nilai-nilai dasar di dalam membangun ekonomi digital Indonesia dan negara-negara G20 yang lain. (A-2)