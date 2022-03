Inilah Tips agar Meraih Nilai Baik dalam Ujian Sekolah

PADA Sabtu (5/3), Penerbit Erlangga menyelenggarakan Webinar Motivasi US 2022 “Ujian Sekolah, Pentingnya di Mana?" bersama narasumber Drs. Putoyo, HS. M.Pd. (Plt. Kabid SD & PKL Dinas Pendidikan Provinsi DKI-Jakarta) dan Shahnaz Haque (Public Figure), dan diikuti oleh 3000 peserta guru, siswa, dan orang tua.

Manajer Marketing Nasional Penerbit Erlangga, Irving William P.W. mengungkapkan webinar ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan motivasi kepada guru, siswa, dan orang tua dalam menghadapi ujian sekolah.

“Ini juga salah satu upaya kami sebagai perusahaan penerbitan buku pendidikan, untuk membantu mempermudah orang tua dalam mendampingi putra-putri tercintanya belajar menghadapi ujian sekolah,” tambahnya.

Webinar kali ini dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama pemaparan dari Putoyo mengenai ujian sekolah, pentingnya di mana?

Dilanjutkan sesi kedua berbincang dengan Shahnaz Haque seputar pengalamannya dalam mendidik anak saat menghadapi ujian sekolah dan membangkitkan ambisi belajar anak untuk meraih hasil terbaik.

Seperti diketahui, nilai ujian sekolah (US) merupakan salah satu syarat penentu kelulusan siswa, selain nilai rapor dan nilai sikap siswa.

Untuk itu, para siswa hendaknya dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi US, dan para orang tua memberikan sarana sumber belajar terbaik bagi putra putri tercintanya agar meraih nilai terbaik.

Penerbit Erlangga sebagai salah satu penerbit buku pendidikan terbaik di Indonesia menyediakan sumber soal latihan terbimbing dan latihan mandiri dalam paket-paket soal US yaitu Erlangga X-Press US, SPM Plus US untuk SD/MI, Erlangga X-Press dan Erlangga Fokus US untuk SMP/MTs, serta Erlangga X-Press US dan Teropong US untuk SMK/MAK.

Lalu seperti apa tips agar bisa meraih nilai US terbaik? Berikut di antaranya:



Pertama. Pelajari dan pahami kembali materi esensial yang pernah dipelajari tiga tahun terakhir. Materi esensial inilah yang biasanya diujikan dalam Ujian Sekolah.

Caranya adalah dengan belajar materi dari rangkuman materi pokok yang tersaji dalam buku, baik secara mandiri, berkelompok, ataupun di bawah bimbingan guru.

Kedua. Selanjutnya, pelajari contoh-contoh soal model US yang disertai dengan kunci jawaban dan pembahasannya.

Ketiga. Setelah merasa sudah paham, kemudian menguji diri dari apa yang telah dipelajari dengan mengerjakan soal-soal latihan model Ujian Sekolah.

Untuk mengetahui kebenaran dari jawabannya, periksa hasil jawaban dengan mencocokan dengan kunci jawaban yang tersedia.

Keempat. Tahap terakhir, yaitu mengerjakan soal-soal paket simulasi US yang disediakan. Untuk memastikan jawabannya, periksa hasil jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia.

Untuk itu, para siswa untuk berlatih dengan soal sebanyak mungkin dan terstruktur dengan soal-soal berkualitas nasional dari buku-buku US Erlangga.

Selain itu, setelah membeli buku-buku US Erlangga, kalian dapat menguji kemampuan kalian dengan cara mengikuti Try Out US akbar yang diselenggarakan pada bulan Februari dan Maret 2022.

Untuk informasi lengkap bisa kunjungi instagram bukuerlangga untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai produk-produk terbitan Erlangga. (RO/OL-09)