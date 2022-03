Exabytes Sukses Menyelenggarakan Indonesia Website Awards 2021

INDONESIA Website Awards x Web Developer Talk yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Exabytes Indonesia hadir memberikan apresiasi bagi komunitas website developer dan mendukung pemerintah dalam memberikan edukasi transformasi digital kepada publik. Tahun ini membawakan topik 'Website Trend in 2022 : Spike Up Your Business' yang telah sukses diadakan Sabtu, 26 Februari 2022 di platform Zoom.



Acara ini resmi dibuka oleh Bapak Semuel Abrijani Pangerapan, B. Sc selalu Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Teknologi. Beliau memberikan Keynote Speech mengenai dorongan pengembangan inovasi digital terkait potensi besar ekonomi digital di Indonesia serta mengapresiasi Exabytes Indonesia yang telah konsisten mengadakan ajang Indonesia Website Awards sebagai salah satu bentuk pemerataan literasi digital kepada para pelaku bisnis khususnya web developer dalam mewujudkan Indonesia Digital Nation.



Indra Hartawan selaku Country Manager Exabytes Indonesia juga memberikan kata sambutan sebelum dimulainya acara penganugerahan Indonesia Website Awards x WebDevTalk 2021. "Digitalisasi berperan utama dalam mendorong bisnis UMKM untuk bertahan dan bangkit serta berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan misi pemerintah tersebut, Exabytes Indonesia konsisten mengadakan Indonesia Website Awards dan melakukan edukasi melalui sesi WebDevTalk setiap tahun. Kami melihat antusiasme positif dari audiens serta semangat para web developer yang berkompetisi. Kami sebagai organizer berharap, IWA bisa menjadi sarana terciptanya lebih banyak website yang berkualitas di Indonesia. Sehingga dapat memaksimalkan fungsi website sebagai sarana menyampaikan informasi, pemasaran, mempromosikan bisnis dan bertransaksi jual-beli yang aman."



Acara yang turut didukung oleh para sponsor yaitu PANDI dan NEX Data Center itu berhasil menjaring 1.580 website terbaik dan melibatkan 15 juri yang berkompeten di bidang seperti web developer, web programmer, dan web designer professional.



Website dinilai dari segi fungsionalitas, kecepatan, akses, SEO friendly, performa dan konten.



Setelah dinilai maka lahirlah website pilihan setiap bulannya yang dinobatkan sebagai Site of The Month. Terdapat pemenang yang terpilih sebagai Favorite Website dan juga akan ada 3 website terbaik yang layak menjadi Site of The Year 2021. Total hadiah berupa saldo pembuatan website yang dipersembahkan oleh Exabytes Indonesia kepada para pemenang adalah Rp200.000.000.



Selain sesi pengumuman para pemenang Indonesia Website Awards, sebagai salah satu rangkaian acara hadir pula sesi Web Developer Talk. Yakni sesi webinar yang diisi para pembicara seperti Dr. Harry Patria, M.T, M. S. E – CEO & Chief Data Strategist di PT Strategi Transforma Infiniti dan Christian Samuel – Direktur CV Mostar Indonesia. Mereka membagikan beberapa insight dan ilmu pengetahuan seputar tren website, penggunaan website, pengembangan aplikasi dan topik menarik lainnya.



Panel diskusi di akhir acara juga membawakan topik yang sedang hangat saat ini yaitu 'Web 3.0, Metaverse dan NFT 2.0'. Di mana para pembicara seperti Kelvin Prawtama – Acting BI Lead Ops di Shipper dan Rhein Mahatma – CoFounder Kolektibel.com/Wakil Ketua Yayasan Vexanium (Infrastruktur Blockchain Indonesia) hadir berdiskusi mengenai cara kerja web 3.0, Metaverse dan NFT 2.0 serta pengaruh terhadap bisnis online terutama UMKM yang perlu pemahaman lebih mengenai literasi digital dan penguasaan berbagai ilmu dan keterampilan di bidang teknologi.



Acara ini dipandu oleh MC Cinthia Karani – Host CNN Indonesia dan Miss Earth Indonesia 2019 serta dimeriahkan juga dengan live performance oleh Kaye. Saksikan tayangan ulang Indonesia Website Awards x WebDevTalk 2021 di kanal Facebook dan YouTube Exabytes Indonesia. (RO/OL-10)